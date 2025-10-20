Language
    बिहार चुनाव के लिए AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 प्रत्याशियों के नाम का एलान

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक कुल 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची में 11, दूसरी में 48 और तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों के नाम थे।

    Hero Image

    आप ने जारी की चौथी लिस्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। AAP Candidates List: आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 12 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है।

    आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव के लिए अब तक 99 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 48 और तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी।

