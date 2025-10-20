बिहार चुनाव के लिए AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 प्रत्याशियों के नाम का एलान

डिजिटल डेस्क, पटना। AAP Candidates List: आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 12 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है।

आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव के लिए अब तक 99 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 48 और तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी।

आम आदमी पार्टी(AAP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। pic.twitter.com/6pdQkOewgg