Bihar AQI Level: पटना सहित 17 शहरों की हवा रही प्रदूषित, इस जिले में एक्यूआई सबसे खराब

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। शहर के गांधी मैदान का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई148 दर्ज किया गया है। जबकि, राज्य में अररिया की हवा सबसे खराब रही। यहां का एक्यूआइ 191 दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे अधिक रहा।

स्वच्छ और संतोषजनक श्रेणी में किसी शहर की हवा दर्ज नहीं हो सकी। विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ के कारण प्रदूषक वातावरण में कम एकत्रित हुए। इसके कारण प्रदूषित हवा के आंकड़ों में कमी आई है।

पटना के सभी प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सभी जगहों पर प्रदूषित हवा की श्रेणी मध्यम स्तर की रही। शनिवार को अधिकतर शहरों में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा मानक से ज्यादा रही। दानापुरा का एक्यूआइ 135, पटना सिटी का 144, तारामंडल का 123, राजवंशी नगर का 107 एवं समनपुरा का 118 दर्ज किया गया।