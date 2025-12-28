Language
    Bihar AQI Level: पटना सहित 17 शहरों की हवा रही प्रदूषित, इस जिले में एक्यूआई सबसे खराब

    By Prabhat Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    बिहार के 17 शहरों की हवा प्रदूषित पाई गई, जिसमें पटना भी शामिल है। अररिया राज्य में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI 191) वाला शहर रहा, जबकि पटना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। शहर के गांधी मैदान का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई148 दर्ज किया गया है। जबकि, राज्य में अररिया की हवा सबसे खराब रही। यहां का एक्यूआइ 191 दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे अधिक रहा।

    स्वच्छ और संतोषजनक श्रेणी में किसी शहर की हवा दर्ज नहीं हो सकी। विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ के कारण प्रदूषक वातावरण में कम एकत्रित हुए। इसके कारण प्रदूषित हवा के आंकड़ों में कमी आई है।

    पटना के सभी प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सभी जगहों पर प्रदूषित हवा की श्रेणी मध्यम स्तर की रही। शनिवार को अधिकतर शहरों में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा मानक से ज्यादा रही। दानापुरा का एक्यूआइ 135, पटना सिटी का 144, तारामंडल का 123, राजवंशी नगर का 107 एवं समनपुरा का 118 दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों का एक्यूआई

    शहर AQI श्रेणी
    अररिया 191 बहुत खराब (Very Poor)
    आरा 171 खराब (Poor)
    बेगूसराय 156 खराब (Poor)
    बेतिया 119 मध्यम (Moderate)
    भागलपुर 124 मध्यम (Moderate)
    बिहारशरीफ 108 मध्यम (Moderate)
    छपरा 115 मध्यम (Moderate)
    गया 154 खराब (Poor)
    हाजीपुर 180 खराब (Poor)
    कटिहार 157 खराब (Poor)
    किशनगंज 112 मध्यम (Moderate)
    मुंगेर 168 खराब (Poor)
    मुजफ्फरपुर 115 मध्यम (Moderate)
    सहरसा 124 मध्यम (Moderate)

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    श्रेणी AQI रेंज
    अच्छा 0-50
    संतोषजनक 51-100
    मध्यम प्रदूषित 101-200
    खराब 201-300
    बहुत खराब 301-400
    गंभीर 401-450