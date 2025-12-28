Bihar AQI Level: पटना सहित 17 शहरों की हवा रही प्रदूषित, इस जिले में एक्यूआई सबसे खराब
बिहार के 17 शहरों की हवा प्रदूषित पाई गई, जिसमें पटना भी शामिल है। अररिया राज्य में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI 191) वाला शहर रहा, जबकि पटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। शहर के गांधी मैदान का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई148 दर्ज किया गया है। जबकि, राज्य में अररिया की हवा सबसे खराब रही। यहां का एक्यूआइ 191 दर्ज किया गया जो राज्य में सबसे अधिक रहा।
स्वच्छ और संतोषजनक श्रेणी में किसी शहर की हवा दर्ज नहीं हो सकी। विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ के कारण प्रदूषक वातावरण में कम एकत्रित हुए। इसके कारण प्रदूषित हवा के आंकड़ों में कमी आई है।
पटना के सभी प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सभी जगहों पर प्रदूषित हवा की श्रेणी मध्यम स्तर की रही। शनिवार को अधिकतर शहरों में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 की मात्रा मानक से ज्यादा रही। दानापुरा का एक्यूआइ 135, पटना सिटी का 144, तारामंडल का 123, राजवंशी नगर का 107 एवं समनपुरा का 118 दर्ज किया गया।
प्रमुख शहरों का एक्यूआई
|शहर
|AQI
|श्रेणी
|अररिया
|191
|बहुत खराब (Very Poor)
|आरा
|171
|खराब (Poor)
|बेगूसराय
|156
|खराब (Poor)
|बेतिया
|119
|मध्यम (Moderate)
|भागलपुर
|124
|मध्यम (Moderate)
|बिहारशरीफ
|108
|मध्यम (Moderate)
|छपरा
|115
|मध्यम (Moderate)
|गया
|154
|खराब (Poor)
|हाजीपुर
|180
|खराब (Poor)
|कटिहार
|157
|खराब (Poor)
|किशनगंज
|112
|मध्यम (Moderate)
|मुंगेर
|168
|खराब (Poor)
|मुजफ्फरपुर
|115
|मध्यम (Moderate)
|सहरसा
|124
|मध्यम (Moderate)
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|श्रेणी
|AQI रेंज
|अच्छा
|0-50
|संतोषजनक
|51-100
|मध्यम प्रदूषित
|101-200
|खराब
|201-300
|बहुत खराब
|301-400
|गंभीर
|401-450
