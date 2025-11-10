Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट, कल होगी दूसरे फेज की वोटिंग

Language
    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले (Delhi Blast) के पास हुए धमाके के बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, साथ ही पटना मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के एसपी को धार्मिक स्थलों और बाजारों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 

    राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके के बाद पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों में भी ऐहतियातन सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।

    खासकर नेपाल और अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मेट्रो के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

    अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दराद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही सभी जिलों में अलर्ट और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं।

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद अतिरिक्त सावधानी बरतने और निगरानी सख्त करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के एसपी को धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, प्रमुख बाजार आदि की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।

    लाल किला के पास हुआ धमाका

    लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा।

    मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।

    धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया और दुकानदार एक-दूसरे को फोन कर हालात पूछते नजर आए। वहीं, कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है।