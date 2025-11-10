Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट, कल होगी दूसरे फेज की वोटिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए धमाके के बाद पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों में भी ऐहतियातन सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।

खासकर नेपाल और अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मेट्रो के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दराद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही सभी जिलों में अलर्ट और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं।

दिल्ली में हुए धमाके के बाद अतिरिक्त सावधानी बरतने और निगरानी सख्त करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के एसपी को धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, प्रमुख बाजार आदि की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।