    Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद वाराणसी में अलर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    Delhi Car Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाके से अफरा-तफरी मच गई, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में धमाके के बाद वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। बस और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचेंगे।

    Delhi Car Blast: दिल्ली में धमाके के बाद वाराणसी में अलर्ट।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Delhi Car Blast दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। इस धमाके के चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई।

    वहीं, दिल्ली में धमाके के बाद वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही, बस और रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर भी कुछ देर में पहुंचेंगे।

    इसके अलावा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आगरा समेत कई जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात है और जांच अभियान भी शुरू है। 

    उत्तर प्रदेश के ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि DGP ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

    सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।