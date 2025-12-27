बिहार में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
बिहार में सर्द हवा और धूलकणों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार, अररिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया जैसे शहरों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। सर्द हवा में धूलकण घुलने के कारण राजधानी सहित राज्य के चार शहरों की हवा सबसे प्रदूषित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार राज्य में अररिया, बेतिया, कटिहार और किशनगंज की हवा सबसे प्रदूषित रही।
अररिया का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 258, कटिहार का 218, किशनगंज का 214 एवं बेतिया का 205 एक्यूआइ दर्ज किया गया। गुरुवार की तुलना में गांधी मैदान की हवा शुक्रवार को मध्यम स्तर का प्रदूषित रहा। शुक्रवार को गांधी मैदान का एक्यूआइ 180 था, जहां गुरुवार को 225 दर्ज किया गया था।
राज्य में बक्सर की हवा 84 एक्यूआइ के साथ संतोषजनक रही। राजधानी सहित राज्य के 11 शहरों की हवा मध्यम प्रदूषित स्तर का रहा। राज्य में पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है। सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है।
हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।
राजधानी की स्थिति
|क्षेत्र
|एक्यूआइ (AQI)
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|पटना सिटी
|201
|खराब
|गांधी मैदान
|180
|मध्यम प्रदूषित
|दानापुर
|144
|मध्यम प्रदूषित
|समनपुरा
|132
|मध्यम प्रदूषित
|राजवंशी नगर
|125
|मध्यम प्रदूषित
नोट: पटना सिटी में AQI खराब स्तर पर है। संवेदनशील लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में मध्यम प्रदूषित स्थिति है। मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक बाहर घूमने से बचें।
प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक
|शहर
|एक्यूआइ (AQI)
|वायु गुणवत्ता श्रेणी
|बिहारशरीफ
|199
|मध्यम प्रदूषित
|मोतिहारी
|199
|मध्यम प्रदूषित
|हाजीपुर
|195
|मध्यम प्रदूषित
|सहरसा
|162
|मध्यम प्रदूषित
|समस्तीपुर
|155
|मध्यम प्रदूषित
|मुजफ्फरपुर
|145
|मध्यम प्रदूषित
|मुंगेर
|135
|मध्यम प्रदूषित
|पटना
|134
|मध्यम प्रदूषित
|गया
|129
|मध्यम प्रदूषित
|छपरा
|127
|मध्यम प्रदूषित
|सिवान
|121
|मध्यम प्रदूषित
|भागलपुर
|116
|मध्यम प्रदूषित
नोट: बिहार के सभी सूचीबद्ध शहरों में AQI 116 से 199 के बीच है, जो मध्यम प्रदूषित श्रेणी में आता है। संवेदनशील लोग (बच्चे, बुजुर्ग, श्वास रोगी) बाहर कम समय बिताएं और मास्क का उपयोग करें।
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|AQI रेंज
|श्रेणी
|रंग कोड
|0 - 50
|अच्छा
|● हरा
|51 - 100
|संतोषजनक
|● हल्का हरा
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|● पीला
|201 - 300
|खराब
|● नारंगी
|301 - 400
|बहुत खराब
|● लाल
|401 - 450
|गंभीर
|● मैरून
