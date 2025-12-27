Language
    बिहार में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

    By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    पटना में प्रदूषण का कहर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। सर्द हवा में धूलकण घुलने के कारण राजधानी सहित राज्य के चार शहरों की हवा सबसे प्रदूषित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार राज्य में अररिया, बेतिया, कटिहार और किशनगंज की हवा सबसे प्रदूषित रही।

    अररिया का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 258, कटिहार का 218, किशनगंज का 214 एवं बेतिया का 205 एक्यूआइ दर्ज किया गया। गुरुवार की तुलना में गांधी मैदान की हवा शुक्रवार को मध्यम स्तर का प्रदूषित रहा। शुक्रवार को गांधी मैदान का एक्यूआइ 180 था, जहां गुरुवार को 225 दर्ज किया गया था।

    राज्य में बक्सर की हवा 84 एक्यूआइ के साथ संतोषजनक रही। राजधानी सहित राज्य के 11 शहरों की हवा मध्यम प्रदूषित स्तर का रहा। राज्य में पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है। सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है।

    हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

    राजधानी की स्थिति

    क्षेत्र एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    पटना सिटी 201 खराब
    गांधी मैदान 180 मध्यम प्रदूषित
    दानापुर 144 मध्यम प्रदूषित
    समनपुरा 132 मध्यम प्रदूषित
    राजवंशी नगर 125 मध्यम प्रदूषित

    नोट: पटना सिटी में AQI खराब स्तर पर है। संवेदनशील लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में मध्यम प्रदूषित स्थिति है। मास्क का उपयोग करें और अनावश्यक बाहर घूमने से बचें।

    प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक

    शहर एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    बिहारशरीफ 199 मध्यम प्रदूषित
    मोतिहारी 199 मध्यम प्रदूषित
    हाजीपुर 195 मध्यम प्रदूषित
    सहरसा 162 मध्यम प्रदूषित
    समस्तीपुर 155 मध्यम प्रदूषित
    मुजफ्फरपुर 145 मध्यम प्रदूषित
    मुंगेर 135 मध्यम प्रदूषित
    पटना 134 मध्यम प्रदूषित
    गया 129 मध्यम प्रदूषित
    छपरा 127 मध्यम प्रदूषित
    सिवान 121 मध्यम प्रदूषित
    भागलपुर 116 मध्यम प्रदूषित

    नोट: बिहार के सभी सूचीबद्ध शहरों में AQI 116 से 199 के बीच है, जो मध्यम प्रदूषित श्रेणी में आता है। संवेदनशील लोग (बच्चे, बुजुर्ग, श्वास रोगी) बाहर कम समय बिताएं और मास्क का उपयोग करें।

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    AQI रेंज श्रेणी रंग कोड
    0 - 50 अच्छा ● हरा
    51 - 100 संतोषजनक ● हल्का हरा
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित ● पीला
    201 - 300 खराब ● नारंगी
    301 - 400 बहुत खराब ● लाल
    401 - 450 गंभीर ● मैरून