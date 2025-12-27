बिहार में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, पटना। सर्द हवा में धूलकण घुलने के कारण राजधानी सहित राज्य के चार शहरों की हवा सबसे प्रदूषित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार राज्य में अररिया, बेतिया, कटिहार और किशनगंज की हवा सबसे प्रदूषित रही।

अररिया का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 258, कटिहार का 218, किशनगंज का 214 एवं बेतिया का 205 एक्यूआइ दर्ज किया गया। गुरुवार की तुलना में गांधी मैदान की हवा शुक्रवार को मध्यम स्तर का प्रदूषित रहा। शुक्रवार को गांधी मैदान का एक्यूआइ 180 था, जहां गुरुवार को 225 दर्ज किया गया था।

राज्य में बक्सर की हवा 84 एक्यूआइ के साथ संतोषजनक रही। राजधानी सहित राज्य के 11 शहरों की हवा मध्यम प्रदूषित स्तर का रहा। राज्य में पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है। सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है।

हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।