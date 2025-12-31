बिहार में किसानों की बढ़ेगी आय, 1289 करोड़ की लागत से सरकार कर रही ये काम 

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। इसी उद्देश्य से बिहार कृषि एक्सीलेरेशन मिशन (बीएएएम) तथा बिहार कृषि अवसंरचना मिशन (बीएआइएम) की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।

इन दोनों मिशन से संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के कृषि बाजार प्रांगणों का चरणबद्ध आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास किया जा रहा है। अभी ऐसे 21 प्रांगणों के विकास के लिए 1289.07 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इन प्रांगणों में चल रहा निर्माण-कार्य गुलाबबाग (पूर्णिया), मुसल्लहपुर (पटना), आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाउदनगर एवं मोहनियां सहित 12 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण हेतु 748.46 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा एवं बिहटा सहित नौ बाजार प्रांगणों के विकास हेतु 540.61 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई हैं। इनसे संबंधित कार्य प्रगति पर है। दुकानें व विश्राम-गृह से लेकर कैंटीन तक बाजार प्रांगणों में वेंडिंग प्लेटफार्म, दुकानें, वे-ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, श्रमिक विश्राम गृह, अतिथि गृह, मछली बाजार, केला मंडी, सड़क, सोलर पैनल, कर्मचारी कैंटीन एवं अपशिष्ट निपटान (कंपोस्टिंग) संयंत्र जैसी आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।