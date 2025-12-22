Language
    गांवों में सुदृढ़ होगी स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था; 26 जिलों में 70 डाक्टरों की नियुक्ति, चार न‍िदेशक प्रमुख भी पदस्‍थाप‍ित

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 70 डॉक्टरों का चयन किया गया है, जिनसे 26 जिलों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वा ...और पढ़ें

    कंट्रेक्‍ट पर बहाल क‍िए गए चि‍कि‍त्‍सक। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Doctors Posting in APHC: राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के लिए मिशन मोड में संविदा आधारित नियुक्तियां कर रही है।

    इसी कड़ी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (APHC) पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल 70 डॉक्‍टरों का चयन किया गया है।

    इस नियुक्ति से इन जिलों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी। मरीजों की चिकित्‍सा सु‍व‍िधा में भी इससे गुणात्‍मक सुधार की उम्‍मीद है।  

    26 जिलों में किए गए पदस्‍थापित 

    इन अभ्यर्थियों को एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के संविदा पदों पर नियुक्त कर विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है। वे 26 जिले जहां 70 चिकित्सा पदाधिकारी तैनात किए गए उनमें बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, खगड़‍िया, लखीसराय, वैशाली और पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, बांका, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा प्रमुख हैं।

    पदस्थापित किए गए चार नए निदेशक प्रमुख

    स्वास्थ्य विभाग में चार नए निदेशक प्रमुख (Health Services) पदस्थापित किए गए हैं। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक डाॅ. प्रणय राज शरण सिन्हा, डाॅ.विभु प्रसाद, डाॅ.अशोक कुमार सिंह और डाॅ. रेखा झा शामिल हैं। इन पदाधिकारियों को तत्काल योगदान देने का निर्देश विभाग ने दिया है।