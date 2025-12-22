राज्य ब्यूरो, पटना। Doctors Posting in APHC: राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के लिए मिशन मोड में संविदा आधारित नियुक्तियां कर रही है।

इसी कड़ी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (APHC) पर स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल 70 डॉक्‍टरों का चयन किया गया है।

इस नियुक्ति से इन जिलों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी। मरीजों की चिकित्‍सा सु‍व‍िधा में भी इससे गुणात्‍मक सुधार की उम्‍मीद है।

26 जिलों में किए गए पदस्‍थापित

इन अभ्यर्थियों को एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के संविदा पदों पर नियुक्त कर विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है। वे 26 जिले जहां 70 चिकित्सा पदाधिकारी तैनात किए गए उनमें बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, खगड़‍िया, लखीसराय, वैशाली और पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, बांका, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा प्रमुख हैं।