नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई; 31 फर्टिलाइजर प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज, 83 के लाइसेंस कैंसिल

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि विभाग का दावा है कि राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। कालाबाजारी, तस्करी एवं अधिक मूल्य पर विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही। इस बार रबी मौसम में 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। कुल 83 उर्वरक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद किया गया है। यह कार्रवाई 24 दिसंबर तक की है।

    विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार, प्राप्त शिकायतों के आधार पर उड़नदस्ता दल उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच एवं छाोमारी कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी के समन्वय से तस्करी नियंत्रित की जा रही।

    उर्वरक प्रतिष्ठानों की पाश मशीन में दर्शाई गई मात्रा और भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक की मात्रा का विशेष सत्यापन गुरुवार कसे शुरू हुआ है, जो शुक्रवार तक चलेगा। स्टॉक में किसी भी तरह का अंतर या प्रतिष्ठान में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई तय है।

    जिलों में उर्वरक का भंडार पर्याप्त मात्रा में:

    अभी किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं है। 24 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, राज्य में 2.37 लाख टन यूरिया, 1.23 लाख टन डीएपी, 2.10 लाख टन एनपीके, 0.40 लाख टन एमओपी तथा 1.11 लाख टन एसएसपी का भंडार है।