    Bihar Teacher Bharti 2026: बिहार में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, रोस्टर क्लियरेंस पूरा

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:40 PM (IST)

    बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियों के लिए लगभग 30 हजार पदों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो गया है। शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियो ...और पढ़ें

    30 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर रोस्टर क्लियर

    राज्य ब्यूरो, पटना। चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर रोस्टर क्लियरेंस का कार्य पूरा हो चुका है। सभी 38 जिलों से प्राप्त रिक्तियों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। करीब 30 हजार पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC Teacher Bharti) को 14 जनवरी के बाद भेजी जाएगी।

    इसे लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें रिक्तियों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

    बैठक में शामिल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से शिक्षकों के खाली पदों की रिक्तियां आ गई हैं। अभी जिलेवार रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है।

    कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों ने रोस्टर क्लियरेंस की जानकारी शेयर की है। नियुक्ति के लिए सभी जिलों से आए रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था।

    सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की तो उसमें विसंगतियां मिलीं। उन्हीं विसंगतियों को बैठक में पदाधिकारियों के समक्ष समक्ष रखा गया। कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस सही कराए। कई जिलों को सुधारने का समय भी दिया गया।