    2026 में चुनावी वादे होंगे पूरे! रोजगार, उद्योग और कृषि में दिखेगा बदलाव, नीतीश सरकार के क्‍या थे वादे?

    By ARUN ASHESHEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    बिहार में 2026 का साल चुनावी घोषणाओं को धरातल पर उतारने का वर्ष होगा। एनडीए ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा किया है, जिसकी शुरुआ ...और पढ़ें

    Hero Image

    नीतीश कुमार पर लगी बिहारवासियों की टकटकी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के लोगों के लिए 2026 इसलिए उम्मीदों से भरा है कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्र और राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणाएं जमीन पर उतरने लगेंगी।

    सबसे अधिक उम्मीद उन्हें है, जो वर्षों से सरकारी नौकरी और रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनडीए ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है।

    इसकी शुरुआत 2026 से ही होगी। पांच वर्षों के इस लक्ष्य को अगर वर्षवार बांटें तो 2026 में कम से 20 लाख युवाओं के चेहरे पर खुशियां आ सकती हैं।

    ग्रामीण मह‍िलाओं को भी उम्‍मीद 

    चुनावी घोषणाओं पर अमल का असर ग्रामीण महिलाओं पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार ने जीविका समूह से जुड़ी डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को कारोबार के लिए 10-10 हजार रुपया दिया है। इनकी संख्या एक करोड़ 80 लाख तक जाएगी।

    सरकार का वादा है कि 10 हजार रुपये से कारोबार शुरू करने वाली महिलाएं अगर अपनी सफलता का प्रमाण देती हैं तो उनमें से हरेक को एक लाख 90 हजार रुपये और दिए जाएंगे।

    अभी यह कहना मुश्किल है कि डेढ़ करोड़ महिलाओं में से कितने को यह राशि मिल पाएगी। लेकिन, अगर 20 प्रतिशत महिलाएं भी सरकार की ओर से घोषित पूरी राशि लेने में सफल होती हैं तो राज्य का ग्रामीण परिदृश्य बदल जाएगा।

    वैसे भी जीविका के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। वह आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पर हैं। वह साबित कर रही हैं कि अवसर मिले तो किसी मोर्चे पर कमजोर नहीं हैं।

    सेमीकंडक्‍टर का होगा न‍िर्माण 

    चुनाव में उद्योगों को लेकर बड़ी घोषणाएं हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था-विकास अब बिहार से बाहर नहीं जाएगा। बिहार में उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है।

    बिहार में सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। नए बिजली प्लांट और कारखाने लग रहे हैं। सेमी कंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में फिलहाल कोई सुगबुगाहट तो नहीं हुई, लेकिन, उद्योगों की स्थापना को लेकर हलचल जरूर शुरू हो गई है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्योगों की स्थापना को लेकर गंभीर रहे हैं। राज्य में नए औद्योगिक प्रक्षेत्र सृजित हो रहे हैं। उद्योग मंत्री डा. दिलीप जायसवाल स्वयं दूसरे राज्यों में जाकर उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

    2024 में राज्य में एक लाख 80 हजार करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव आया था। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बड़े हिस्से का निवेश इस साल हो जाएगा।

    कृषि क्षेत्र को बड़ी उम्मीद नई चीनी मिलों की घोषणा से है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से 25 चीनी मिल खोलने की तैयारी है।

    एक समय में ये मिलें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत आधार देती थीं। अगर अगले साल पांच मिलें भी स्थापित हो गईं तो किसानों का बड़ा वर्ग निहाल हो जाएगा।

    आम जन के जीवन को आसान बनाने के उपाय 

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सर्वस्पर्शी पहल की है। यह है कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के उपायों की खोज।

    राज्य सरकार ने आम लोगों से पूछा है कि सरकार की किन नीतियों से उनकी जिन्दगी आसान होगी। यह सरकार के सात निश्चय-तीन का हिस्सा है। लोगों के सुझाव पर सरकार नीतियां बनाएगी और उसे विभिन्न चरणों में लागू करेगी।