Bhagalpur News: पीएम मोदी की घोषणा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जमीन पर उतारने की कवायद

नवनीत मिश्र, भागलपुर। फरवरी में भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद अब जिला उद्यान विभाग हरकत में आया है। हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से राशि भी जारी कर दी गई थी। बावजूद योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कोई खास पहल नहीं की जा रही थी।

अब राज्य बागवानी मिशन के निदेशक उद्यान सह मिशन निदेशक अभिषेक कुमार ने प्रोजनीबाग शाहकुंड में मिट्टी का भौतिक, रासायनिक व जैविक परीक्षण की जांच के लिए जिला कृषि पदाधिकारी व सहायक निदेशक रसायन को लिखा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कार्य आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करने के दौरान हवाई अड्डा से आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी।

घोषणा के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने राशि भी जारी कर दी। अब उद्यान विभाग हरकत में आया है। प्रोजनीबाग में उद्यान विभाग की 25 एकड़ जमीन है। इसी जमीन पर आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से जमीन की घेराबंदी की जा रही है।

उद्यान निदेशक ने भागलपुर, लखीसराय, औरंगाबाद व बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी व सहायक निदेशक उद्यान मिट्टी की जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। भागलपुर में आम, बक्सर में टमाटर, प्याज और आलू, लखीसराय में शुष्क भूमि बागवानी व औरंगाबाद में जामुन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।

भागलपुर में 74 हजार टन होता है आम का उत्पादन बिहार में कुल आम उत्पादन का कुल क्षेत्रफल 160 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 1550 हजार टन है। भागलपुर में आम का क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टेयर और उत्पादन 74 हजार टन है। भागलपुर का जर्दालू आम और दूधिया मालदा की गुणवत्ता अन्य मिट्टी में नहीं पाई जाती है।

देश-विदेश में जर्दालू आम और इससे बने उत्पादों की बढ़ेगी धमक, किसानों की बढ़ेगी आमदनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद किसानों के समृद्धि के द्वार खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। देश-विदेश में जर्दालू आम और इससे बने उत्पादों की धमक बढ़ेगी। आम उत्पादक किसान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर आम की खेती, इससे तैयार होने वाले उत्पाद की जानकारी लेंगे। ग्रामीण युवा प्रशिक्षण से ज्ञानार्जन कर कई नए उत्पाद बनाएंगे, जिससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।