Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur News: पीएम मोदी की घोषणा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जमीन पर उतारने की कवायद

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद जिला उद्यान विभाग सक्रिय हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी करने के बाद भी योजना पर काम ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएम मोदी की घोषणा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जमीन पर उतारने की कवायद

    नवनीत मिश्र, भागलपुर। फरवरी में भागलपुर में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा के बाद अब जिला उद्यान विभाग हरकत में आया है। हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से राशि भी जारी कर दी गई थी। बावजूद योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कोई खास पहल नहीं की जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब राज्य बागवानी मिशन के निदेशक उद्यान सह मिशन निदेशक अभिषेक कुमार ने प्रोजनीबाग शाहकुंड में मिट्टी का भौतिक, रासायनिक व जैविक परीक्षण की जांच के लिए जिला कृषि पदाधिकारी व सहायक निदेशक रसायन को लिखा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कार्य आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करने के दौरान हवाई अड्डा से आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी।

    घोषणा के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने राशि भी जारी कर दी। अब उद्यान विभाग हरकत में आया है। प्रोजनीबाग में उद्यान विभाग की 25 एकड़ जमीन है। इसी जमीन पर आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से जमीन की घेराबंदी की जा रही है।

    उद्यान निदेशक ने भागलपुर, लखीसराय, औरंगाबाद व बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी व सहायक निदेशक उद्यान मिट्टी की जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। भागलपुर में आम, बक्सर में टमाटर, प्याज और आलू, लखीसराय में शुष्क भूमि बागवानी व औरंगाबाद में जामुन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।

    भागलपुर में 74 हजार टन होता है आम का उत्पादन

    बिहार में कुल आम उत्पादन का कुल क्षेत्रफल 160 हजार हेक्टेयर और उत्पादन 1550 हजार टन है। भागलपुर में आम का क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टेयर और उत्पादन 74 हजार टन है। भागलपुर का जर्दालू आम और दूधिया मालदा की गुणवत्ता अन्य मिट्टी में नहीं पाई जाती है।

    देश-विदेश में जर्दालू आम और इससे बने उत्पादों की बढ़ेगी धमक, किसानों की बढ़ेगी आमदनी

    सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद किसानों के समृद्धि के द्वार खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। देश-विदेश में जर्दालू आम और इससे बने उत्पादों की धमक बढ़ेगी। आम उत्पादक किसान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर आम की खेती, इससे तैयार होने वाले उत्पाद की जानकारी लेंगे। ग्रामीण युवा प्रशिक्षण से ज्ञानार्जन कर कई नए उत्पाद बनाएंगे, जिससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।

    लोकल फॉर वोकल का संदेश के साथ आम में विभिन्न प्रकार के नवाचार और शोध किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा के बाद उद्यान विभाग की ओर से मुख्यालय भेजा गया था। पिछले साल भी विभाग की ओर से प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था।

    जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। हर साल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सौगात के रूप में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जर्दालू आम की चर्चा अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: होल्डिंग टैक्स के दायरे में आएंगे नया बिजली कनेक्शन लेने वाले, प्रशासन की पैनी नजर

    यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: सरकारी सेवा में रहते गलत तरीके से गजाधर ने बनाई अकूत संपत्ति, पत्नी भी मालामाल