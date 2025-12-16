Bhagalpur News: सरकारी सेवा में रहते गलत तरीके से गजाधर ने बनाई अकूत संपत्ति, पत्नी भी मालामाल

Language
    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    भागलपुर में विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में गजाधर मंडल के रानी तालाब और पीरपैंती स्थित आवास पर अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। गजाधर और उनकी पत्नी माधु ...और पढ़ें

    सरकारी सेवा में रहते गलत तरीके से गजाधर ने बनाई अकूत संपत्ति, पत्नी भी मालामाल

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विशेष निगरानी इकाई की टीम अनुसंधानकर्ता डीएसपी बिंदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर के रानी तालाब और पीरपैंती के बाखरपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस क्रम में टीम में शामिल अधिकारियों को गजाधर मंडल के सरकारी सेवा में रहते गलत तरीके से बनाई गई अकूत चल-अचल संपत्तियों का पता चला है।

    इसको लेकर आय से अधिक संपत्ति गलत श्रोत से अर्जित करने को लेकर केस दर्ज की जांच में ही गजाधर की अकूत संपत्तियों का बहुत कुछ पता कर चुकी थी।

    विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद की माने तो गजाधर और उनकी पत्नी माधुरी देवी के नाम अभी तक की छापेमारी और आवास और कार्यालय की तलाशी अभियान में अंचल संपत्तियों के 16 दस्तावेज मिले हैं। जिसकी कीमत तीन करोड़, 41 लाख, 81 हजार रुपये आंकी गई है। हालांकि ये भूखंड बेशकीमती हैं।

    इन भूखंडों से जुड़े 16 दस्तावेजों में गजाधर मंडल के नाम छह और पत्नी माधुरी देवी के नाम 10 बेशकीमती भूखंड केवल भागलपुर के जगदीशपुर, सबौर और गौराडीह में मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका दायरा अभी और अधिक बढ़ सकता है।

    बरामद भूखंडाें में 14 कॉमर्शियल निकले, जबकि दो आवासीय

    पत्नी माधुरी देवी के नाम जिन दस भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं जिनमें जगदीशपुर, गौराडीह, सबौर में हैं। जिनकी डीड से उनकी वैल्यू का आंकलन की गई है। इनमें गौराडीह में मिले दो भूखंडों का उपयोग आवासीय उपयोग के लिए किया गया है। जबकि शेष 14 भूखंडों को व्यवसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

    पत्नी के नाम एफडी और शेयर, नकदी, सोना- चांदी भी

    सरकारी सेवा में रहते गजाधर ने अपनी पत्नी को भी मालामाल कर दिया था। पत्नी माधुरी देवी के नाम 30, 80,000 रुपये की फिक्स डिपाजिट और शेयर है। इसके अलावा गजाधर ने एलआईसी की स्टार हेल्थ आदि में भी मोटी रकम निवेश कर रखी है। जिसको लेकर अनुसंधानकर्ता डीएसपी बिंदेश्वर प्रसाद अनुसंधान कर रहे हैं।

    छापेमारी में आठ लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी 1,88,500 रुपये बरामद किए गए हैं। छापेमारी और तलाशी अभियान बुधवार की सुबह तक जारी रखने की संभावना अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दाराद ने जताई है।

    खास बातें:

    • पति-पत्नी के नाम अभी तक की छापेमारी और आवास और कार्यालय की तलाशी अभियान में अंचल संपत्तियों के 16 दस्तावेज मिले, जिसकी कीमत तीन करोड़, 41 लाख, 81 हजार रुपये
    • गजाधर मंडल के नाम छह और पत्नी माधुरी देवी के नाम 10 बेशकीमती भूखंड केवल भागलपुर के जगदीशपुर, सबौर और गौराडीह में मिले

