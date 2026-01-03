बिहार में आग तापने के दौरान विवाद, युवक के पेट में मारी गोली; हालत नाजुक

संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद गांव में शनिवार की रात अलाव तापने के दौरान हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया, जिससे लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को लहूलुहान हालत में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया।

वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी युवक की पहचान 40 वर्षीय धर्मवीर पासवान के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि जख्मी युवक अपने घर के पास कुछ लोगों के साथ अलाव ताप रहा था। इसी दौरान आरोपित और जख्मी युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बढ़कर गोलीबारी की घटना में तब्दील हो गया। गोली लगने से धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हुआ है।