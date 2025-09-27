Bihar News: पटना में ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य, यात्रियों को चालक की मिलेगी पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना कमिश्नरी ने ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नया नियम लागू किया है।

अब जिले में सभी परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड को स्कैन करके यात्री वाहन और चालक की सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

साथ ही, प्रवर्तन टीम को भी वाहन और चालक से संबंधित विवरण आसानी से उपलब्ध होगा। बिना बारकोड के वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जल्द शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

परिवहन विभाग शीघ्र ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए वाहन स्वामी जोन के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।