Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: महागठबंधन में 'क्लैश', आपस में भिड़ेंगे 2 उम्मीदवार; अवधेश और शिव में सियासी जंग!

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बछवाड़ा सीट सीपीआई को मिलने के बावजूद, 2020 की तरह कांग्रेस और सीपीआई फिर आमने-सामने होंगे। कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी सीपीआई के अवधेश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार भाजपा जीती थी, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। काफी विलंब से ही सही, परंतु कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक पार्टी ने करीब दर्जन भर उम्मीदवारों को सिंबल दिया है।

    बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सीट हालांकि सीपीआई के पास गई है, परंतु 2020 के चुनाव की भांति एक बार फिर यहां कांग्रेस और सीपीआई के बीच आपस में मुकाबला होना तय हो गया है।

    कांग्रेस ने बुधवार को बांटे सिंबल के तहत बछवाड़ा सीट से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

    शिव प्रकाश ने 2020 के चुनाव में भी इस सीट से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार के खिलाफ मैदान मे उतरे थे। हालांकि, इस सीट से बाजी भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने मारी थी।

    अब एक बार फिर बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने होंगे। 2020 के चुनाव की भांति सीपीआई की ओर से अवधेश कुमार, जबकि कांग्रेस की ओर से शिव प्रकाश गरीब दास दोस्ताना संघर्ष करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें