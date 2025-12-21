Language
    बिहार में 1.68 करोड़ परिवारों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच, मिल रहा फ्री में उपचार

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बढ़ा दायरा। (जागरण) 

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

    सरकार की सक्रिय पहल और योजनाबद्ध क्रियान्वयन का असर यह है कि योजना के प्रारंभ से अब तक राज्य में 1.68 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। इन परिवारों के 4.13 करोड़ से अधिक सदस्यों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें देशभर में नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है।

    बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के 3.61 लाख पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया गया है। इससे बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिली है।

    योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जा रही है कि अब तक 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 3941.22 करोड़ रुपये का नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है।

    यह उपचार न केवल बिहार के अस्पतालों में, बल्कि देश के अन्य राज्यों में सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में भी कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था के तहत संभव हुआ है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के दौरान कर्ज लेने या संपत्ति बेचने जैसी मजबूरियों से राहत मिली है।

    वर्तमान में राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 433 सरकारी और 725 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार कुल 1138 अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे जिला स्तर से लेकर बड़े शहरों तक मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ हो रही है।

    स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा के अनुसार आने वाले समय में और अधिक परिवारों को योजना से जोड़कर बिहार में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लक्ष्य को मजबूत किया जाएगा।