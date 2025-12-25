पटना वाले ध्यान दें! क्रिसमस पर बदला यातायात प्लान, इन रूटों पर नहीं चलेगा ई-रिक्शा और ऑटो

जागरण संवाददाता, पटना। क्रिसमस पर गुरुवार को गांधी मैदान के आसपास जुटने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई जगह ट्रैफिक रूट में बदलाव किया है। ऑटो और ई-रिक्शा के लिए विशेष यातायात योजना लागू की गयी है। गांधी मैदान की परिधि वाले सभी मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों (ऑटो और ई-रिक्शा) के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि मुख्य आयोजन स्थल और उसके आसपास सुचारु आवाजाही बनाई जा सके। दूर-दराज इलाकों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किये गये हैं।

पुलिस लाइन तिराहा तक ही जाएंगे ऑटो व ई-रिक्शा दानापुर से राजापुर पुल की ओर आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से ही वापस दानापुर की ओर डायवर्ट किया जायेगा। अशोक राजपथ की ओर से गायघाट से गांधी मैदान आने वाली ऑटो-ई रिक्शा सेवा कारगिल चौक के पास डबल डेकर के पश्चिमी छोर से ही पुनः गायघाट की दिशा में लौटा दी जायेगी।

एग्जीबिशन रोड पर भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी ऑटो या ई-रिक्शा को जाने की अनुमति नहीं होगी। शहर के भीतरी हिस्सों में भी कई महत्वपूर्ण मार्गों पर रोक और रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी वर्मा रोड से स्वामीनंदन तिराहा तक आ सकेंगे ऑटो एसपी वर्मा रोड की ओर से गांधी मैदान की तरफ आने वाले ऑटो और ई-रिक्शा केवल स्वामीनंदन तिराहा तक आ सकेंगे और वहां से उन्हें बाटा मोड़ होते हुए वापस भेजा जायेगा।

बुद्धमार्ग और छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ पर इन वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि पुलिस लाइन गेट नंबर 01 से बैंक रोड में भी ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। मछुआ टोली से बारीपथ पर ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ही इनका परिचालन होगा और इसके बाद उन्हें वापस लौटना होगा; किसी भी स्थिति में ऑटो व ई-रिक्शा को गांधी मैदान या बाकरगंज की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी।