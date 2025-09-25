बिहार में बेखौफ बदमाश: स्टेशन पर टहल रहे ASP से छीना मोबाइल, मारने के लिए ट्रैक पर धकेला

पटना के फुलवारीशरीफ स्टेशन पर अपराधियों ने एएसपी से मोबाइल छीनकर उन्हें ट्रैक पर धक्का दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हिमगिरि एक्सप्रेस में एक महिला यात्री का 5.46 लाख का बैग चोरी हो गया। पुलिस दोनों मामलों की छानबीन कर रही है।

जागरण संवाददाता, पटना। बेखौफ अपराधियों ने फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहल रहे अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के हाथ से मोबाइल झपट लिया। झपटमारी का विरोध करने पर अपराधियों ने जान से मारने की नीयत से उन्हें धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। शुक्र है, उस समय वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी।

उन्हें बेहोशी की हालत में राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में उनका हाथ टूट गया और पूरे शरीर में गंभीर चोट हैं। उपचार के बाद होश में आने पर उन्होंने पुलिस के समक्ष फर्दबयान दिया।

पटना जंक्शन रेल थाना पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास, झपटमारी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। स्टेशन परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

जांच के लिए एसआईटी गठित रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूल रूप से भभुआ निवासी प्रेम चंद्र सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर बीएमपी-16 में पदस्थापित हैं।

वह रुपसपुर स्थित एक फ्लैट में रहते हैं। वह रात में नौ-दस बजे के बीच फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर टहलने जाते है। हर दिन की तरह वह 20 सितंबर को भी रात करीब नौ साढ़े बजे के बीच फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर टहल रहे थे। इसी बीच उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया गया।

विरोध करने पर ट्रैक पर दिया घक्का वह मोबाइल पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी दो से तीन की संख्या आए अपराधियों ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर उन्हें प्लेटफार्म से धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया।

रेलवे ट्रैक पर गिरने से वह बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए घटना की सूचना उनके स्वजनों को दी गई। उन्होंने पुलिस को फर्दबयान में बताया कि जान से मारने की नीयत से उन्हें रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया गया था।

हिमगिरि एक्सप्रेस में बैग सहित उड़ाई 5.46 लाख की संपत्ति उचक्कों ने हिमगिरि एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में सवार बेंगलुरु निवासी शारदा किरण का बैग चुरा लिया। वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अयोध्या से देवघर जा रही थी। पटना और पटना साहिब स्टेशन के बीच घटना को अंजाम दिया गया।

बैग में 1.04 लाख रुपये मूल्य के तीन मोबाइल, 27 हजार नकद, 47 ग्राम सोना (चेन, अंगूठी और माला समेत), चांदी की रुद्राक्ष माला अन्य आभूषण थे, जिसकी कुल कीमत करीब 5.46 लाख रुपये बताई गई। इसकी सूचना रेलवे के हेल्पलाइन पर दी गई।