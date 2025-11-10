Anant Singh: अनंत सिंह ने कर ली पार्टी की तैयारी, रिजल्ट से पहले 'फुल कॉन्फिडेंस' में दिखे 'छोटे सरकार'
मोकामा विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने समर्थकों को पटना बुलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समर्थकों को मॉल रोड स्थित आवास पर आने का न्योता दिया है। 2025 से 2030 के लिए नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही गई है।
संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा विधानसभा सीट में एनडीए से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह ने समर्थकों व कार्यकर्ताओं को पटना आने का न्योता दिया है।
उनके एक्स हैंडल पर मोकामा क्षेत्र के सभी समर्थकों, एनडीए कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों को पटना स्थित मॉल रोड आवास पर आने का न्योता दिया है।
पोस्ट में लिखा गया है कि 2025 से 2030, फिर से नीतीश, साथ ही तीन मोबाइल नंबर भी साझा किए गए हैं ताकि संपर्क किया जा सके।
सूत्रों के अनुसार 14 नवंबर को एएन कॉलेज में होने वाली मतगणना को लेकर अनंत सिंह के समर्थक तैयारियों में जुट गए हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लगातार संदेश साझा कर समर्थकों को पटना बुलाया जा रहा है।
#मोकामा विधान सभा परिवार को सादर आमंत्रण 🌸— Anant Kumar Singh (@MLA_AnantSingh) November 10, 2025
मोकामा विधान सभा के सभी NDA कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं शुभचिंतकों को हार्दिक निमंत्रण —
📅 दिनांक: 14 नवम्बर 2025
📍 स्थान: 1 माल रोड, पटना
आपका आगमन हमारा सम्मान होगा।
हम आपके स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। pic.twitter.com/KGYSyHCjto
अनंत समर्थकों को विश्वास है कि मोकामा के मतदाताओं ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। इसी को देखते हुए पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। समर्थकों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है।
दूसरी ओर, उनकी प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी भी अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं। उनकी ओर से भी पोलिंग एजेंटों और समर्थकों के रहने-खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मतगणना के दिन दोनों पक्षों के समर्थकों का पटना में बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है।
