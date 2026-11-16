ताजमहल जैसा पंडाल, 5 हेलीपैड और 150 तरह के पकवान; अनंत सिंह की बेटी की शादी में क्या-क्या है खास?

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, समारोह की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं।

मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके मनोरंजन और खान-पान तक के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए करीब 10 बीघे में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है।

इसकी खासियत यह होगी कि मुख्य पंडाल ताजमहल की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा पंडाल लालकिले का स्वरूप लिए होगा।

पंडाल निर्माण में कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं। शादी में वीआइपी मेहमानों के हेलीकॉप्टर से पहुंचने की चर्चा है। इसके मद्देनजर परिसर में 5 हेलीपैड भी तैयार कराए जा रहे हैं।

समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मेहमानों के लिए 150 तरह के पकवान बनाने की तैयारी है।

राजधानी एक्सप्रेस, तूफान और बुलेट दिखाएंगे दम

शादी समारोह में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इसके लिए अलग-अलग जगहों से शानदार घोड़े पहुंचने लगे हैं।

घोड़ों के शौकीन अनंत सिंह के घोड़े भी इस प्रतियोगिता में अपनी रफ्तार और दमखम दिखाने को तैयार हैं। इसमें व‍िजेता को थार गाड़ी म‍िलेगी।

अनंत सिंह के घोड़ों में राजधानी एक्सप्रेस, तूफान और बुलेट समेत अन्य घोड़े शामिल हैं। उनकी देखभाल में लगे लोगों के अनुसार, राजधानी एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार के लिए खास पहचान रखता है।

देखभाल करने वाले का दावा है कि यह घोड़ा 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ सकता है। प्रतियोगिता के लिए घोड़ों को तैयार किया जा रहा है।

उदित नारायण, पवन सिंह समेत कलाकारों को न्योता

शादी समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गायक उदित नारायण, भोजपुरी अभिनेता-गायक मनोज तिवारी और पवन सिंह जैसे कलाकारों को आमंत्रित किया गया है।