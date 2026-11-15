डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है। शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह की एक समधन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वीडियो में समधन ने उनके काले चश्मे पर ऐसी चुटकी ली कि वहां मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। बात जब समधी और समधन की हो तो रिश्ते में हंसी-मजाक की गुंजाइश भी खूब रहती है।

आमतौर पर अनंत सिंह के सामने लोग संभलकर बोलते हैं, लेकिन समधन के सामने उनका रौब भी काम नहीं आया। उन्होंने बेझिझक उनके लुक पर मजाकिया टिप्पणी कर दी।

वायरल वीडियो में समधन कहती सुनाई देती हैं, 'अनंत सिंह का यही है न जी, गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा।' इतना कहते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं।

इसके बाद वह अनंत सिंह की चर्चित छवि पर भी मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करती हैं। उनका कहना है कि दूसरे लोग उनसे डरेंगे, लेकिन समधन क्यों डरेगी। वह यह भी बताती हैं कि 20 नवंबर को तिलक समारोह में उनसे मिलेंगी।