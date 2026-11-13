अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले ससुराल में नए घर का हुआ गृह प्रवेश, सास ने कह दी दिल छू लेने वाली बात

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी आगामी 25 नवंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी की रस्मों से पहले पटना के बिहटा स्थित उनके ससुराल में नवनिर्मित आवास का विधिवत गृह प्रवेश संपन्न हो गया है।

दूल्हे के माता-पिता ने वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और पूजन के साथ नए घर में प्रवेश किया। विवाह के उपरांत नववधू शिवांगी का इसी नए आवास में स्वागत किया जाएगा। पैतृक गांव नदवां में भव्य समारोह की तैयारी दूसरी तरफ, पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में शादी समारोह को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस भव्य आयोजन में करीब 4 लाख मेहमानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं।

सीआरपीएफ कमांडेंट के बेटे से तय हुआ है रिश्ता शिवांगी का विवाह बिहटा निवासी रणविजय सिंह के पुत्र ऋषिकेश कुमार के साथ तय हुआ है। रणविजय सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कमांडेंट (ग्रेड-1 अधिकारी) के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, दूल्हे ऋषिकेश ने अमेरिका से एमबीए की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में वे वहीं कार्यरत हैं।