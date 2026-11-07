30 साल पुरानी दोस्ती के लिए 400 KM का सफर: कौन हैं पप्पू सलमान? जिनके एक बुलावे पर प्रयागराज पहुंचे अनंत सिंह

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह हाल ही में अपने काफिले के साथ करीब 400 किलोमीटर लंबी सड़क यात्रा तय कर पटना से प्रयागराज पहुंचे।

उनके इस दौरे ने हर किसी का ध्यान खींचा, क्योंकि यह किसी राजनीतिक अभियान के बजाय तीन दशक पुरानी गहरी दोस्ती को निभाने के लिए किया गया निजी सफर था।

सपा नेता के घर वलीमे में हुए शामिल

अनंत सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान अहमद (जिन्हें लोग 'पप्पू मलावां' और खुद अनंत सिंह 'पप्पू सलमान' कहते हैं) के बेटे एहराज की दावत-ए-वलीमा में शरीक होने आए थे।

पप्पू सलमान सपा के स्थापना काल से पार्टी से जुड़े हैं और वर्तमान में प्रयागराज गंगापार के जिला उपाध्यक्ष हैं। सूबेदारगंज स्थित उनके आवास पर आयोजित इस पारिवारिक कार्यक्रम में अनंत सिंह ने शिरकत की और शनिवार की सुबह वे वापस पटना के लिए रवाना हो गए।

बेटी की शादी का दिया न्योता इस मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक ने अपने पुराने मित्र को अपनी बेटी शिवांगी सिंह के विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र भी सौंपा। शिवांगी का विवाह आगामी 25 नवंबर को तय है। घोड़ों के शौक ने गढ़ी थी 30 साल पुरानी दोस्ती दोनों के बीच इस अप्रत्याशित और प्रगाढ़ रिश्ते की बुनियाद करीब 30 वर्ष पूर्व रखी गई थी। दोनों को ही उम्दा नस्ल के घोड़ों का शौक रहा है। रेसकोर्स और हॉर्स रेसिंग के आयोजनों में साथ जाने के दौरान दोनों की निकटता बढ़ी। पप्पू सलमान भी घोड़ों के बड़े शौकीन हैं और उनके पास आठ बेहतरीन घोड़े हैं, जिनमें से एक की कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी जाती है।