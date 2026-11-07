डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की पटना से प्रयागराज तक की यात्रा किसी राजनीतिक रोड शो से कम नहीं रही।

करीब 400 किलोमीटर के सफर में जगह-जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कहीं जेसीबी से फूल बरसाए गए तो कहीं चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सबको अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण भी दिया।

हालांकि, वाराणसी में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को पुलिस ने रोक दिया तो अनंत सिंह ने साफ कह दिया- 'इतनी कम गाड़ियों के साथ हम नहीं चलते हैं। अगर अनुमति नहीं मिली तो नहीं जाएंगे।'

शुक्रवार को पटना से प्रयागराज के लिए निकले अनंत सिंह का काफिला बिहटा, आरा, बक्सर, मोहनिया, चंदौली, वाराणसी और औराई समेत कई स्थानों से गुजरा।

रास्ते में समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। आरा में जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया तो बक्सर में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया।

इस दौरान समर्थकों ने 'ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहें' और 'छोटे सरकार जिंदाबाद' के नारे भी लगाए। जगह-जगह स्वागत कार्यक्रमों के कारण अनंत सिंह निर्धारित समय से करीब चार घंटे की देरी से प्रयागराज पहुंचे।

वाराणसी में पुलिस ने रोका, पांच गाड़ियों से जाने का दिया विकल्प

धनतेरस के कारण वाराणसी में बाजारों और सड़कों पर यातायात का दबाव था। ऐसे में डाफी इलाके में पुलिस ने अनंत सिंह के सैकड़ों गाड़ियों वाले काफिले को रोक दिया।

प्रशासन की ओर से उन्हें पांच गाड़ियों के साथ आगे जाने की अनुमति देने की बात कही गई। इस पर अनंत सिंह ने कहा कि इतनी कम गाड़ियों के साथ वे नहीं चलते हैं। अनुमति नहीं मिली तो आगे नहीं जाएंगे।