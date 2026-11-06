100 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर निकले अनंत सिंह, भोजपुर के बिहिया में JCB से हुई फूलों की बारिश

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। मोकामा के विधायक अनंत सिंह का शुक्रवार को भोजपुर जिले के बिहिया क्षेत्र में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया।

पटना से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रहे अनंत सिंह के काफिले के स्वागत के लिए अमराई नवादा और दोघरा गांव के समीप बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे।

इस दौरान फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। जेसीबी मशीन के जरिए भी उन पर फूलों की वर्षा की गई।अनंत सिंह का काफिला जैसे ही दोघरा गांव के समीप पहुंचा, समर्थकों ने उन्हें रोकने का आग्रह किया।

एक सौ से अधिक गाड़‍ियों का काफ‍िला

इसके बाद वे कुछ देर के लिए अपने वाहन से नीचे उतरे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह दिखा। उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुटी रही।