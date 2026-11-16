डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बेटी की शादी में अब दो सप्ताह से भी कम समय बचा है। 25 नवंबर को शादी होने वाली है।

आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अनंत सिंह खुद अपने तीनों बेटों के साथ तैयारियों में जुटे हैं। शादी में होने वाली घुड़दौड़ को लेकर खास उत्साह है।

अनंत सिंह सुबह-शाम घर से करीब एक किलोमीटर दूर मैदान में पहुंचकर घोड़ों की दौड़ का जायजा ले रहे हैं। छठ के दूसरे दिन से बाहरी घोड़ों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। उनके ठहरने के लिए घुड़साल भी तैयार की जा रही है।