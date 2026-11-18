संवाद सहयोगी, बाढ़। मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में भी चर्चा का विषय बन गई है।

हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर यह शाही शादी कैसी होगी? शादी में 150 तरह के पकवान, भव्य स्टेज और दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा घुड़दौड़ की हो रही है।

इस रेस में जीतने वाले घुड़सवार को लाखों रुपये की कीमत वाली कार थार मिलेगी, जबकि उपविजेता को बाइक और स्कूटी जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। शाही शादी में 7 दिन शेष इस शाही शादी में अभी करीब सात दिन शेष हैं, लेकिन इसकी रौनक अभी से मोकामा के नदवां गांव में दिखने लगी है। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से घोड़े पहुंच रहे हैं।

उनके साथ अनुभवी घुड़सवार भी आ रहे हैं। इसके लिए गांव में विशेष घुड़साल बनाए गए हैं। अनंत सिंह के चर्चित घोड़ों राजधानी एक्सप्रेस और तूफान को भी रेस के लिए तैयार किया जा रहा है। थार के लिए दौड़ेंगे घोड़े, देखने पहुंच रहे लोग घुड़दौड़ को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आसपास के गांवों के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग तैयारियां देखने पहुंच रहे हैं। अनंत सिंह खुद हर दिन घुड़दौड़ की तैयारियों का जायजा लेने नदवां गांव के मैदान पर पहुंच रहे हैं।

ओडिशा से आए एक सिख युवक ने बताया कि वह हर साल छठ में यहां आते हैं। इस बार शादी और घुड़दौड़ देखने की उत्सुकता के कारण रुक गए हैं। उनका कहना था कि दादा (अनंत सिंह) का आयोजन है तो बेमिसाल ही होगा।