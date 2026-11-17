डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। शादी में किसे न्योता मिला और किसे नहीं, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में खूब बातें हो रही हैं।

जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार को शादी का निमंत्रण नहीं मिलने की चर्चा के बीच अब बाढ़ में एक नया सियासी दिलचस्प नजारा देखने को मिला है।

दरअसल, अनंत सिंह को उनके समर्थक 'छोटे सरकार' के नाम से बुलाते हैं। अब उनके ही प्रभाव क्षेत्र बाढ़ और पंडारक में जदयू नेता नीरज कुमार के समर्थकों ने उन्हें 'बड़े सरकार' का नाम दे दिया है।

इतना ही नहीं, समर्थकों ने उनका स्वागत चांदी का मुकुट पहनाकर किया और इस दौरान बोलो-बोलो बड़े सरकार की जय और 'बड़े सरकार जिंदाबाद' के नारे भी लगाए।

मंदिर से बाहर निकले तो गूंजने लगे बड़े सरकार के नारे

बताया जा रहा है कि नीरज कुमार पंडारक स्थित एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। पूजा के बाद जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकले, समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया।

इसके बाद चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान समर्थकों ने 'बोलो-बोलो बड़े सरकार की जय' के नारे लगाए। समर्थकों की ओर से दिए गए इस नए नाम ने स्थानीय राजनीति में एक दिलचस्प चर्चा छेड़ दी है। इसकी वजह यह है कि अनंत सिंह को उनके समर्थक पहले से ही 'छोटे सरकार' कहते रहे हैं। बेटी को कौन नहीं देगा आशीर्वाद, बोले नीरज कुमार अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होनी है। इस शादी में नीरज कुमार को निमंत्रण नहीं मिलने की चर्चा पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी।