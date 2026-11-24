डिजिटल डेस्क, मोकामा(पटना)। शादी की हलचल हो और दुल्हन के लुक की चर्चा न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है! बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर इन दिनों बेटी शिवांगी की शादी का जश्न पूरे शबाब पर है।

शादी से पहले हुई हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आते ही दुल्हन के फैशन ने सबका ध्यान खींच लिया। वजह भी खास थी। जिस रस्म में आमतौर पर पीले रंग का दबदबा रहता है, वहां शिवांगी ने अपने लिए चुना बिल्कुल अलग रंग।

पीले रंग की रस्म, लेकिन दुल्हन का अंदाज गुलाबी! शिवांगी ने हल्दी समारोह के लिए डस्टी पिंक यानी हल्के पुराने गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना। इस लुक में पारंपरिक शाही अंदाज और आधुनिक फैशन का शानदार मेल नजर आया।

लहंगे पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिसने आउटफिट को खास बना दिया। इसके साथ उन्होंने लॉन्ग ब्लाउज और हैवी एम्बेलिशमेंट वाला नेट दुपट्टा कैरी किया। उनका पूरा लुक हल्दी के पारंपरिक पीले माहौल से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। यही वजह रही कि समारोह की तस्वीरों में दुल्हन का आउटफिट चर्चा का बड़ा हिस्सा बन गया।

जूलरी से क्लच तक, हर चीज में दिखा खास चुनाव शिवांगी ने अपने लहंगे को हैवी ईयररिंग्स और कंगन के साथ स्टाइल किया। हाथ में खूबसूरत क्लच उनके लुक को पूरा कर रहा था। ओवरऑल स्टाइलिंग में उन्होंने पारंपरिक शादी वाले लुक को बनाए रखते हुए रंगों के साथ नया प्रयोग किया। उनका यह अंदाज उन दुल्हनों के लिए भी दिलचस्प फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है, जो हल्दी में पारंपरिक पीले रंग से हटकर कुछ अलग पहनना चाहती हैं।

भाई-बहन संग ग्रैंड एंट्री ने बढ़ाई रौनक इस समारोह का एक और खास पल रहा शिवांगी का अपने भाई के साथ ग्रैंड एंट्री करना। उनके साथ बड़ी बहन भी नजर आईं। शादी की रस्मों में परिवार का यह साथ समारोह को और खास बना रहा था।

तस्वीरों में भाई-बहन की मौजूदगी ने दुल्हन के इस खास दिन को पारिवारिक रंग दे दिया। यहां सिर्फ कपड़ों का फैशन नहीं, बल्कि रिश्तों की खूबसूरत झलक भी देखने को मिली। पीले कुर्ते में भाई और जीजा का देसी स्वैग दुल्हन के गुलाबी अंदाज के बीच परिवार के पुरुष सदस्यों ने हल्दी की थीम को अपने कपड़ों में जगह दी। शिवांगी के भाई और जीजा पीले कुर्ता सेट में नजर आए। छोटे भाई अभिनव भी समारोह की तैयारियों में सक्रिय दिखाई दिए।

उनके साथ अभिषेक, अंकित सिंह और बड़े जीजा कुमार पुनीत का भी पीला पारंपरिक लुक सामने आया। इस तरह दुल्हन के डस्टी पिंक और परिवार के पीले परिधानों ने समारोह में रंगों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया। फूलों की सजावट और भव्य मंच ने बनाया जश्न को खास हल्दी समारोह के लिए खास मंच तैयार किया गया था। फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से आयोजन स्थल को खूबसूरत अंदाज दिया गया। घर की महिलाएं और रिश्तेदार भी उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। पारंपरिक रस्मों, परिवार की मौजूदगी और शादी की तैयारियों ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया। तस्वीरों और वीडियो में समारोह की भव्यता साफ झलक रही है।