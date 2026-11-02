अमेरिका से आएगा अनंत सिंह का दामाद, 10 बीघा में होगी बेटी शिवांगी की शाही शादी; कौन हैं ऋषिकेश?

डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा के विधायक अनंत सिंह के परिवार में जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है। उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने जा रही है। शादी को लेकर अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब 10 बीघा जमीन पर विवाह समारोह के लिए टेंट-पंडाल लगाए जा रहे हैं।

बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी अलग-अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। शादी समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कौन हैं अनंत सिंह के होने वाले दामाद? शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषिकेश पटना जिले के बिहटा क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के बेटे हैं। उनके पिता कमांडेंट बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश पिछले करीब 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। विदेश में रहने के कारण होने वाले दूल्हे को लेकर भी लोगों में खास उत्सुकता है।

10 बीघा में तैयार हो रहा भव्य विवाह स्थल शिवांगी की शादी के लिए लदमा गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 10 बीघा जमीन पर शादी समारोह की व्यवस्था की जा रही है।

टेंट-पंडाल के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से सामान और मजदूर बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है। मेहमानों के भोजन के लिए भी बड़े मैदान में अलग व्यवस्था की जा रही है। समारोह स्थल को आकर्षक बनाने के लिए विशेष सजावट की योजना है। इसके लिए विदेशों से फूल मंगाने का ऑर्डर दिए जाने की भी खबर है। शादी में घुड़दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आकर्षण अनंत सिंह को घोड़ों और घुड़सवारी का शौक माना जाता है। इसी को देखते हुए बेटी की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बड़े मैदान को समतल कराया जा रहा है। शादी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। समारोह में पारंपरिक आयोजन के साथ भव्य सजावट देखने को मिल सकती है। अनंत सिंह के परिवार की यह शादी इलाके में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। 20 नवंबर से शुरू होंगे शादी के कार्यक्रम रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी समारोह से जुड़े कार्यक्रम 20 नवंबर से शुरू होंगे। इस दिन तिलक-फलदान का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद 25 नवंबर को शिवांगी सिंह की शादी होगी। इसी दिन अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव के उपनयन संस्कार यानी जनेऊ कार्यक्रम की भी तैयारी है। यानी परिवार के लिए 25 नवंबर का दिन दो बड़े आयोजनों का गवाह बनेगा। एक तरफ बेटी की शादी होगी, वहीं दूसरी ओर बेटे का उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाएगा।

परिवार में पहले भी हो चुकी है बड़ी शादी अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी राजनंदनी सिंह की शादी पहले ही हो चुकी है। राजनंदनी की शादी लखीसराय जिले के प्रतापपुर निवासी कुमार पुनीत से हुई है, जिन्हें केंद्रीय सेवा में अधिकारी बताया जाता है।

अब परिवार की छोटी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। लदमा में लगातार विवाह समारोह से जुड़े काम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में गांव में शादी की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है।