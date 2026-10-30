अनंत सिंह फिर जाएंगे जेल; 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर; सुप्रीम कोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क, पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को स्थगित करते हुए उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देकर तत्काल सरेंडर से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

हत्या को राजनीतिक विवाद मानना गलत सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के मामले को केवल राजनीतिक विवाद के रूप में देखना गलत है। मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों का परीक्षण होगा। अदालत ने पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया।