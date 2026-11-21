डिजिटल डेस्क, पटना। Anant Singh Daughter Tilak: मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह का तिलक समारोह इन दिनों चर्चा में है। लेकिन दानापुर में हुए इस आयोजन में सिर्फ राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी ही आकर्षण का केंद्र नहीं रही। समारोह में एक ऐसा पारिवारिक पल भी देखने को मिला, जिसने मेहमानों का ध्यान खींच लिया।

अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव ने अपने होने वाले जीजा ऋषिकेश कुमार को ऐसा खास तोहफा दिया कि हर कोई उसे देखता रह गया। सोने का भारी-भरकम ब्रेसलेट और चेन पहनाने की इस रस्म ने पूरे आयोजन में अलग रंग भर दिया।

80 ग्राम का ब्रेसलेट, 100 ग्राम की चेन... जीजा को मिला खास तोहफा शुक्रवार (20 नवंबर) को दानापुर स्थित समारोह स्थल पर शिवांगी सिंह का तिलक समारोह आयोजित किया गया। अनंत सिंह अपने बेटों और परिवार के सदस्यों के साथ बेटी का तिलक लेकर पहुंचे। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा छोटे बेटे अभिनव की ओर से दिए गए उपहारों की रही।

अभिनव ने अपने होने वाले जीजा ऋषिकेश कुमार को 80 ग्राम का सोने का ब्रेसलेट और 100 ग्राम की सोने की चेन अपने हाथों से पहनाई। यानी दोनों आभूषणों का कुल वजन 180 ग्राम था। परिवार की इस खास रस्म ने समारोह में मौजूद मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

सूट-बूट में अनंत सिंह, दूल्हे का भी दिखा रॉयल अंदाज तिलक समारोह में अनंत सिंह का अंदाज भी चर्चा में रहा। वह सूट-बूट पहनकर समारोह में पहुंचे थे। वहीं, होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार क्रीम कलर की नक्काशीदार धोती-कुर्ता में नजर आए। बंद गले के कुर्ते में उनका लुक समारोह की भव्यता के अनुरूप था।

मंच पर अनंत सिंह और होने वाले दामाद की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रही। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने पारंपरिक रस्मों के बीच इस खास मौके को यादगार बनाया। गिरिराज सिंह से लेकर बिहार के कई मंत्री पहुंचे शिवांगी और ऋषिकेश के तिलक समारोह में राजनीतिक जगत की कई जानी-पहचानी हस्तियों ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी और रामकृपाल यादव समारोह में पहुंचे।

इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह भी इस पारिवारिक आयोजन में शामिल हुए। मेहमानों की मौजूदगी और पारिवारिक रस्मों के बीच समारोह में दिनभर उत्सव का माहौल बना रहा। दूल्हे की मां ने जताया मलाल, बुआ ने बारात में जाने की कही बात समारोह में होने वाले दूल्हे ऋषिकेश कुमार की मां आशा देवी और उनकी बुआ नीरू भी काफी उत्साहित नजर आईं। हालांकि, आशा देवी ने अनंत सिंह से मुलाकात नहीं हो पाने का मलाल जताया। उन्होंने बारात में शामिल होने से इनकार किया है।

वहीं, ऋषिकेश की बुआ नीरू ने बारात में शामिल होने की बात कही। परिवार की ओर से शादी की तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही हैं। कौन हैं अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार? ऋषिकेश कुमार मूल रूप से पटना जिले के बिहटा स्थित कृष्णा नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है। बताया जाता है कि वह पिछले कई वर्षों से अमेरिका में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं।