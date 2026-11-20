डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर चल रहे भव्य तिलक समारोह से एक खास तस्वीर सामने आई है। अनंत सिंह ने अपने दामाद को आशीर्वाद दिया और उन्हें लग्जरी डिफेंडर गाड़ी की चाबी थमाई। इसके बाद वह तिलक स्थल से रवाना हो गए। हालांकि, उनके जाने के बाद भी रिसॉर्ट में मेहमानों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है।

दामाद को आशीर्वाद के साथ मिला डिफेंडर का तोहफा तिलक समारोह के दौरान अनंत सिंह ने दामाद को आशीर्वाद देकर डिफेंडर गाड़ी की चाबी सौंपी। इस खास तोहफे की समारोह में खूब चर्चा हो रही है। दामाद को लग्जरी गाड़ी की चाबी सौंपने के बाद अनंत सिंह वहां से निकल गए।

भूमिहार समाज में क्यों नहीं रुकते लड़की के पिता? भूमिहार समाज में तिलक की रस्म को लेकर एक खास परंपरा प्रचलित है। इस परंपरा के मुताबिक, लड़की के पिता तिलक चढ़ाने के समय वहां मौजूद नहीं रहते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए अनंत सिंह भी तिलक स्थल से रवाना हो गए। परिवार के अन्य सदस्य आगे की रस्में निभाते हैं।

अनंत सिंह के जाने के बाद भी रिसॉर्ट में भारी भीड़ अनंत सिंह के रवाना होने के बावजूद रिसॉर्ट में समारोह की रौनक बरकरार है। बड़ी संख्या में मेहमान और समर्थक अब भी वहां मौजूद हैं। शादी समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।