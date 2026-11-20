डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह के परिवार में शादी की खुशियों के बीच उनकी होने वाली समधन आशा सिंह का बयान चर्चा में आ गया है। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर दोनों परिवारों में उत्साह है। इसी बीच आशा सिंह ने अनंत सिंह की जमकर तारीफ की है।

उन्होंने कहा कि वह अनंत सिंह की बहुत बड़ी फैन हैं। साथ ही शिवांगी को बहू नहीं, बल्कि बेटी बनाकर रखने की बात कही है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने बहू को मुंह दिखाई में दिए जाने वाले तोहफे का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

अनंत सिंह की होने वाली समधन बोलीं- मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं शिवांगी की शादी को लेकर बातचीत के दौरान आशा सिंह ने अनंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनकी बहुत बड़ी फैन हैं। उनके इस बयान के सामने आने के बाद शादी समारोह से जुड़ी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अनंत सिंह के परिवार के साथ रिश्ता जुड़ने को लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की।

शिवांगी को बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगे आशा सिंह ने शिवांगी को लेकर कहा कि वह उन्हें बहू की तरह नहीं, बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। उनके इस बयान ने शादी की खुशियों के बीच लोगों का ध्यान खींचा है। होने वाली समधन के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है।

मुंह दिखाई में क्या मिलेगा? आशा सिंह ने रखा सस्पेंस शादी के बीच सबसे दिलचस्प सवाल बहू की मुंह दिखाई को लेकर सामने आया। आशा सिंह से जब पूछा गया कि वह शिवांगी को मुंह दिखाई में क्या देंगी तो उन्होंने तोहफे का खुलासा नहीं किया। उन्होंने इसे फिलहाल सस्पेंस में रखा है। अब लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि शिवांगी को मुंह दिखाई में आखिर क्या खास तोहफा मिलने वाला है।

अनंत सिंह के परिवार में शादी को लेकर उत्साह अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर परिवार और परिचितों के बीच उत्साह का माहौल है। इस बीच होने वाली समधन आशा सिंह के बयान ने समारोह को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। खासकर अनंत सिंह को लेकर उनकी टिप्पणी और बहू को बेटी मानने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है।