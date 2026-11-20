डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के घर इन दिनों शादी की खुशियों ने दस्तक दे दी है। उनकी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर रस्मों का सिलसिला शुरू हो गया है।

गुरुवार को बाढ़ के नदमा गांव स्थित पैतृक आवास पर सबसे पहले तिलक चुमावन की पारंपरिक रस्म निभाई गई। घर-परिवार में उत्सव का माहौल है। इस रस्म के बाद अनंत सिंह परिजनों और ग्रामीणों के साथ दानापुर के लिए रवाना होंगे, जहां रात में शिवांगी का भव्य तिलक-फलदान समारोह आयोजित किया जाएगा।

पैतृक गांव नदमा में शुरू हुई शादी की पहली रस्म बेटी की शादी को लेकर अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा में उत्साह का माहौल है। यहां सबसे पहले तिलक चुमावन की पारंपरिक रस्म अदा की गई। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों की मौजूदगी में शादी की तैयारियों ने उत्सवी रंग ले लिया है। गांव में इस आयोजन को लेकर खास रौनक देखने को मिल रही है।

नदमा से दानापुर तक दिखेगा शादी का जश्न नदमा गांव में शुरुआती रस्में पूरी होने के बाद अनंत सिंह अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ दानापुर के लिए रवाना होंगे। यहां रात में तिलक-फलदान का भव्य आयोजन होना है। समारोह को लेकर परिवार की ओर से तैयारियां की गई हैं। अब सभी की नजरें रात में होने वाले इस खास आयोजन पर टिकी हैं।