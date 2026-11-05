अनंत सिंह की बेटी की शादी में सजेगी महफिल, 30 फीट का होगा जयमाला स्टेज; पवन सिंह, अक्षरा और सोनू सूद को न्योता
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को बाढ़ के लदमा गांव में भव्य तरीके से ...और पढ़ें
HighLights
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की भव्य शादी 25 नवंबर को होगी।
जयपुर थीम पर 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज बनाया जाएगा।
घुड़दौड़ के लिए 12 बीघा में विशेष मैदान तैयार किया गया।
डिजिटल डेस्क, पटना/बाढ़। मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी इस बार सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं, बल्कि भव्य आयोजन को लेकर भी चर्चा में है। 25 नवंबर को बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव में होने वाली इस शादी के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। समारोह में भव्य सजावट, आकर्षक जयमाला स्टेज और घुड़दौड़ मुख्य आकर्षण होंगे।
इसके साथ ही भोजपुरी और बॉलीवुड की कई चर्चित हस्तियों को आमंत्रित किए जाने की चर्चा है। संभावित मेहमानों में पवन सिंह, अक्षरा सिंह, उदित नारायण और सोनू सूद जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि, इन कलाकारों के पहुंचने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जयपुर की थीम पर बनेगा 30 फीट ऊंचा जयमाला स्टेज
शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष इवेंट कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयमाला के लिए जयपुर के पत्रकार चौराहे की थीम पर भव्य स्टेज तैयार किया जा रहा है।
इसकी ऊंचाई करीब 30 फीट रखी जाएगी, ताकि समारोह में मौजूद सभी मेहमान जयमाला की रस्म को आसानी से देख सकें। इवेंट मैनेजर प्रदीप जायसवाल के मुताबिक, स्टेज की डिजाइन और सजावट को खास रूप दिया जा रहा है।
इसके लिए चीन और बेंगलुरु से फूल मंगाए जा रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों की सजावटी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
12 बीघा में तैयार हो रहा घुड़दौड़ का मैदान
इस शादी का एक बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ भी होगा। इसके लिए करीब 12 बीघा जमीन में विशेष मैदान तैयार किया जा रहा है। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों से घुड़सवारों के पहुंचने की तैयारी है।
घुड़दौड़ के इंचार्ज अरुण सिंह के अनुसार, घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ समारोह में शामिल होंगे। दर्शकों के लिए भी अलग से बैठने और दौड़ देखने की व्यवस्था की जा रही है। इससे शादी समारोह में पारंपरिक शाही अंदाज और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।
भोजपुरी से बॉलीवुड तक के सितारों को न्योता
शादी में मनोरंजन जगत की चर्चित हस्तियों को आमंत्रित किए जाने की चर्चा भी तेज है। संभावित मेहमानों की सूची में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक उदित नारायण और शब्बीर कुमार के नाम बताए जा रहे हैं।
इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी न्योता दिए जाने की चर्चा है। इन कलाकारों के संभावित आगमन को लेकर इलाके में उत्सुकता बनी हुई है।
हालांकि, इनमें से किसी भी कलाकार की उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में समारोह में कौन-कौन सितारे पहुंचेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी।
खुद तैयारियों का जायजा ले रहे अनंत सिंह
बेटी की शादी को भव्य बनाने के लिए अनंत सिंह के करीबी और समर्थक तैयारियों में जुटे हैं। विधायक अनंत सिंह भी आयोजन स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं।
मेहमानों के स्वागत, समारोह स्थल की सजावट, मनोरंजन और घुड़दौड़ के आयोजन को लेकर अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 25 नवंबर को होने वाले इस समारोह को यादगार बनाने के लिए हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शादी में भोजपुरी और बॉलीवुड के कौन-कौन से चर्चित चेहरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं।
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