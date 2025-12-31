बिहार के पूर्व डीजीपी बने कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, 1 जनवरी से संभालेंगे जिम्मा
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
वे BSSC के अतिरिक्त प्रभार में थे, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। आलोक राज वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक थे।
अधिसूचना में कहा गया है कि उानकी नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से पांच वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो कि लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर किया जाता है।
