ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्‍यक्ष बनाया गया है।

वे BSSC के अत‍िरिक्‍त प्रभार में थे, जिसे अब स्‍थायी कर दिया गया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। आलोक राज वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक थे।