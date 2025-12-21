बिहार में एसिड अटैक, ब्यूटी पार्लर संचालिका पर फेंका तेजाब; फिर नाले में धकेल भागे बाइक सवार बदमाश

संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा बाजार से रविवार की शाम ब्यूटी पार्लर बंद कर घर लौट रही संचालिका पर दो युवकों ने एसिड फेंक दिया और समीप के नाले में धकेल दिया।

हमलावर दोनों युवक बाइक पर सवार थे और पीड़िता से पूर्व परिचित भी थे। इस घटना में महिला के चेहरे का एक भाग झुलस गया।

घटना को अंजाम देकर दोनों युवक भागने में सफल रहे। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि रविवार की देर शाम 37 वर्षीय पीड़िता संचालित अपनी ब्यूटी पार्लर बंद कर घर लौट रही थीं।

पीड़ित महिला के साथ दो-तीन अन्य महिलाएं भी साथ चल रहीं थीं। स्टेशन रोड में काली मन्दिर के समीप पहुंचते ही एक बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और पीड़ित महिला से कहासुनी हुई।

दोनों के बीच कहासुनी के बाद एक युवक ने महिला के चेहरे पर एक शीशी से तरल पदार्थ उड़ेल दिया। साथ ही महिला को पास के नाले में धकेल कर फरार हो गये।

लोगों ने महिला को नाले से निकाल तत्काल ही नाजरेथ अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया।

घटनास्थल से पुलिस ने एक शीशी भी बरामद की है। घटना को किस कारण अंजाम दिया है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मोकामा पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें- Bihar: लड़की से सरेआम छेड़खानी करने पर जमकर चले लाठी-डंडे, दो पक्षों में मारपीट में 5 जख्मी