Bihar: लड़की से सरेआम छेड़खानी करने पर जमकर चले लाठी-डंडे, दो पक्षों में मारपीट में 5 जख्मी
Bihar Latest News: बिहार के लखीसराय में सोमवार को एक लड़की से छेड़खानी करने पर मारपीट और हंगामा के कारण अफरातफरी मच गई। बड़हिया नगर सीमा स्थित पटना जिला प्रक्षेत्र के पचमहला थाना के पचमहला में लड़की के साथ छेड़खानी करने का उसके परिजनों ने विरोध किया। जिसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिसमें पांच लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बड़हिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार गांव के जितेंद्र महतो ने एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर जितेंद्र महतो के स्वजन ने मनोहर महतो, उसके पुत्र गौतम कुमार, धीरज कुमार, सुनील महतो की पत्नी रेखा देवी व पुत्री वंदना को लाठी डंडे एवं ईंट से पीटकर जख्मी कर दिया। सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़हिया में भर्ती कराया गया है।
