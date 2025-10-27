Bihar: लड़की से सरेआम छेड़खानी करने पर जमकर चले लाठी-डंडे, दो पक्षों में मारपीट में 5 जख्मी

जागरण संवाददाता, लखीसराय। Bihar Latest News बिहार के लखीसराय में सोमवार को एक लड़की से छेड़खानी करने पर हंगामा और मारपीट से अफरातफरी मच गई। बड़हिया नगर सीमा स्थित पटना जिलांतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र के पचमहला में लड़की के साथ छेड़खानी करने के विरोध में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में पांच लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़हिया में भर्ती कराया गया। जहां डाक्टर की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है।