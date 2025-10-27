Language
    Bihar: लड़की से सरेआम छेड़खानी करने पर जमकर चले लाठी-डंडे, दो पक्षों में मारपीट में 5 जख्मी

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:13 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। Bihar Latest News बिहार के लखीसराय में सोमवार को एक लड़की से छेड़खानी करने पर हंगामा और मारपीट से अफरातफरी मच गई। बड़हिया नगर सीमा स्थित पटना जिलांतर्गत पचमहला थाना क्षेत्र के पचमहला में लड़की के साथ छेड़खानी करने के विरोध में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में पांच लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़हिया में भर्ती कराया गया। जहां डाक्टर की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है।

    जानकारी के अनुसार गांव के जितेंद्र महतो ने एक लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर जितेंद्र महतो के स्वजन ने मनोहर महतो, उसके पुत्र गौतम कुमार, धीरज कुमार, सुनील महतो की पत्नी रेखा देवी व पुत्री वंदना को लाठी डंडे एवं ईंट से पीटकर जख्मी कर दिया। सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़हिया में भर्ती कराया गया है।