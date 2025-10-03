पटना के पालीगंज में दर्दनाक घटना ने सबको किया हैरान, पिता और दो पुत्रों की मौत, पत्नी गंभीर
पालीगंज में एक दुखद घटना घटी जहाँ सिगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढिबरा गांव में एक युवक नीरज कुमार और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नीरज की पत्नी शोभा देवी गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। नीरज जो सेहरा गांव का निवासी था ससुराल में रहता था।
संवाद सूत्र, पालीगंज(पटना)। प्रखंड के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढिबरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में ससुराल आये युवक नीरज कुमार एवं उसके दो छोटे-छोटे बच्चे की मौत हो गयी। एवं पत्नी शोभा देवी की गंभीर हालत बतायी जा रही है। स्वजनों व ग्रामीणों के सहयोग से पत्नी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सिगोड़ी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गयी है।
पालीगंज थाना क्षेत्र के सेहरा गांव निवासी नीरज कुमार अपने ससुराल सिगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढिबरा गांव निवासी भरत साव के यहां रहता था। गुरुवार को विजयादशमी के दिन चंढोस खेल मैदान में रावण वध कार्यक्रम देखने गया था।
ग्रामीणों की माने तो रावण वध के दौरान बाजार में कुछ खाया था और घर वापस आकर सो गया, देर रात सभी का तबीयत बिगड़ने लगी। स्वजनों ने इलाज के लिए पालीगंज लाया। जहां गंभीर हालत को देख चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया।
जहां इलाज के दौरान नीरज कुमार 40 वर्ष एवं पुत्र निरबल कुमार 04 वर्ष की मौत हो गयी, जबकि दुसरे बच्चे की मौत घर पर ही हो गयी। और पत्नी शोभा देवी का इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।
