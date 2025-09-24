Language
    पटना में दर्दनाक हादसा: कंगन घाट रोड पर टहल रहे दवा दुकानदार की मौत, शरीर के कई टुकड़े सड़क पर बिखरे

    By anil kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:40 AM (IST)

    पटना सिटी में कंगन घाट पर एक दुखद सड़क दुर्घटना में 75 वर्षीय मेडिकल दुकानदार शारदा गुप्ता की मौत हो गई। तेज गति के वाहन ने उन्हें रौंद दिया जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई और शरीर कई टुकड़ों में बिखर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है।

    रोती बिलखती पत्नी उर्मिला व बेटा व मृतक की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी(पटना)। चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट पर बुधवार की सुबह टहल रहे 75 वर्षीय वृद्ध मेडिकल दुकानदार शारदा गुप्ता को तेज गति वाहन ने रौंद दिया। उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सड़क दुर्घटना में उनके शरीर का भाग कई टुकड़ों में बिखर गया। सूचना पाकर पहुंची चौक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा।

    दुर्घटना की सूचना पाकर पहुंची मृतक की पत्नी उर्मिला गुप्ता ने बताया कि बुधवार को साढ़े तीन बजे सुबह में दिनचर्या के अनुसार अशोक राजपथ के हाजीगंज स्थित आवास से कंगन घाट टहलने के लिए निकले थे। कंगन घाट के नागरिकों ने बताया कि मेडिकल दुकानदार को साढ़े चार बजे टहलते हुए देखा है।

    नागरिकों ने प्रथम दृष्टया संभावना जताते हुए बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर से प्रणाम कर सड़क पार करने के क्रम में तेज गति के लोडेड हाइवा ने उन्हें कुचला होगा। घटनास्थल पर शरीर के कई भाग टुकड़ों में विभक्त हो गए। शव के पास ही उनके दुकान व मार्केट की चाबी पड़ी थी।

    सड़क दुर्घटना में मेडिकल दुकानदार की मौत के बाद स्थानीय नागरिक जुट गए। लगभग दो घंटे तक सड़क पर शव पड़ा रहा। काफी देर तक शव की पहचान नहीं हो पाई। लगभग सात बजे स्थानीय समाजसेवी बिट्टू चंद्रवंशी व राजू ने शव की पहचान कर स्वजनों व पुलिस को सूचित किया।

    रोते-बिलखते रही पत्नी व बेटा

    सूचना पाकर कंगन घाट पहुंची मृतक की पत्नी उर्मिला गुप्ता व पुत्र अभिषेक गुप्ता रोते-बिलखते रहे। चौक थाना पुलिस व स्थानीय नागरिकों ने समझाकर पत्नी व पुत्र को दूर हटाया। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उस मार्ग से तेज गति से लोडेड हाइवा, ट्रक व ट्रैक्टर सामान लादकर गुजरते हैं। प्रथम दृष्टया आशंका है कि लोडेड हाइवा से कुचल कर वृद्ध मेडिकल दुकानदार की मौत हुई होगी।

    तीन पुत्री व एक पुत्र के पिता थे मेडिकल दुकानदार

    स्वजनों ने बताया कि मृतक मेडिकल दुकानदार शारदानंद गुप्ता को तीन पुत्री व एक पुत्र थे। तीन दिन पहले पुत्र अभिषेक के पेट में तेज दर्द होने के बाद मोर्चा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल द्वारा जांच में गालब्लैडर में पथरी होने की बात बताई थी। पिता द्वारा पुत्र को पेट के आपरेशन के लिए आज ही बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराना था।