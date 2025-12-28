महज 300 रुपये के विवाद में दुकानदार को मार दी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बाढ़। पंडारक थाना क्षेत्र के लेमुआबाद गांव में महज 300 रुपये के विवाद में दुकानदार जवाहर साव को गोली मारने की दुस्साहसिक घटना का पुलिस ने मात्र 72 घंटों के भीतर सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी समेत कुल तीन अपराधियों को धर दबोचा है।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान लेमुआबाद निवासी विट्टु कुमार उर्फ 'फाइटर', पियुष कुमार उर्फ 'नउआ' और दिलखुश कुमार उर्फ 'भोला' के रूप में हुई है। विदित हो कि 24 दिसंबर की शाम इन अपराधियों ने सामान के पैसे मांगने पर दुकानदार को गोली मार दी थी, जिसके बाद जख्मी की पत्नी ललिता देवी के बयान पर कांड संख्या 234/25 दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पंडारक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में 27 दिसंबर को पुलिस ने पहले नामजद अभियुक्त विट्टु कुमार उर्फ फाइटर को गिरफ्तार किया। देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद उसकी निशानदेही और स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने उसके दालान से घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया, साथ ही घटना में शामिल उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया।