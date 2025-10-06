बिहार में इन जगहों पर खुलेंगे 28 नए अग्निशमन कार्यालय, 341 करोड़ रुपये होंगे खर्च

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में 28 नए अग्निशमन कार्यालय खोले जाएंगे। नए अग्निशमन कार्यालयों की स्थापना के लिए सरकार ने 341 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

फौरी तौर पर 84.31 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए हैं। राशि से पुराने अग्निशमन कार्यालयों को भी सुदृढ़ किया जाएगा और अत्याधुनिक फायर फाइटिंग उपकरणों की खरीद होगी।

गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना के बाढ़, फतुहा, मसौढ़ी, सिपारा, फुलवारीशरीफ, दानापुर में अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

इनके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गया, मधुबनी, बक्सर, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और रोहतास में भी एक-एक नया अग्निशमन कार्यालय खोला जाएगा। एक अग्निशमन कार्यालय पर करीब 3.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसके अलावा विभाग ने 10 करोड़ रुपये लागत का एक टर्न टेबल लैडर (32 मीटर) खरीदने का निर्णय लिया है। साथ ही 7.5 करोड़ रुपये लागत का 42 मीटर का एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कम टर्न टेबल एरियल, 6.5 करोड़ की लागत का 32 मीटर का एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कम टर्न टेबल एरियल, ढाई-ढाई करोड़ की लागत का एक-एक हजमत वैन और इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर की भी खरीद होगी।