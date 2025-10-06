Language
    बिहार में इन जगहों पर खुलेंगे 28 नए अग्निशमन कार्यालय, 341 करोड़ रुपये होंगे खर्च

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    बिहार सरकार राज्य में 28 नए अग्निशमन कार्यालय खोलेगी जिसके लिए 341 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पटना सहित कई जिलों में नए केंद्र खुलेंगे और पुराने केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। आधुनिक उपकरणों की खरीद भी की जाएगी जिसमें फायर फाइटिंग ड्रोन और रोबोट शामिल हैं। अग्निशमन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2075 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया है।

    बिहार में खुलेंगे 28 नए अग्निशमन कार्यालय। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में 28 नए अग्निशमन कार्यालय खोले जाएंगे। नए अग्निशमन कार्यालयों की स्थापना के लिए सरकार ने 341 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

    फौरी तौर पर 84.31 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए हैं। राशि से पुराने अग्निशमन कार्यालयों को भी सुदृढ़ किया जाएगा और अत्याधुनिक फायर फाइटिंग उपकरणों की खरीद होगी।

    गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना के बाढ़, फतुहा, मसौढ़ी, सिपारा, फुलवारीशरीफ, दानापुर में अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

    इनके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गया, मधुबनी, बक्सर, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और रोहतास में भी एक-एक नया अग्निशमन कार्यालय खोला जाएगा। एक अग्निशमन कार्यालय पर करीब 3.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

    इसके अलावा विभाग ने 10 करोड़ रुपये लागत का एक टर्न टेबल लैडर (32 मीटर) खरीदने का निर्णय लिया है। साथ ही 7.5 करोड़ रुपये लागत का 42 मीटर का एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कम टर्न टेबल एरियल, 6.5 करोड़ की लागत का 32 मीटर का एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कम टर्न टेबल एरियल, ढाई-ढाई करोड़ की लागत का एक-एक हजमत वैन और इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर की भी खरीद होगी।

    आग से बचाव को पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण, वाटर और फोम टेंडर वाहन, फायर फाइटिंग ड्रोन, फायर फाइटिंग रोबोट और सर्विलांस ड्रोन खरीदने की भी योजना है।

    अग्निशमन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने 2075 अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया है। यह पद कनीय सेवा संवर्ग की कोटि के होंगे।

    यहां पर खुलेंगे नए अग्निशमन ऑफिस

    • मुजफ्फरपुर - बेला, मोतीपुर
    • भागलपुर - कहलगांव, मुजाहिदपुर
    • बेगूसराय - मंझौल, बखरी, तेघड़ा
    • सहरसा - सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर
    • सुपौल - सुपौल, त्रिवेणीगंज, वीरपुर