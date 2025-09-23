Language
    बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:22 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 13 नए भवनों का उद्घाटन किया। इन सभी भवनों में डेयरी इंजीनियरिंग भवन छात्रावास पशु प्रयोगशाला और सामुदायिक केंद्र शामिल हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन विश्वविद्यालय को अनुसंधान और प्रशिक्षण में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

    विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार, 22 सितंबर 2025 को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इन भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जो विश्वविद्यालय को शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

    • उद्घाटित प्रमुख भवन- डेयरी इंजीनियरिंग भवन: डेयरी प्रोसेस इंजीनियरिंग लैब, फूड इंजीनियरिंग लैब और कम्प्युटर लैब से सुसज्जित।
    • आईएलएफसी प्रशासनिक ब्लॉक: प्रशासनिक कार्यों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त।
    • पुरुष छात्रावास: 350 स्नातक, 210 स्नातकोत्तर और 140 पीएचडी छात्रों के लिए आवास।
    • छात्राओं के लिए हॉस्टल: 200 स्नातक, 90 स्नातकोत्तर और 60 पीएचडी छात्राओं के लिए आवास।
    • पशु प्रयोगशाला और फीड विश्लेषण प्रयोगशाला: अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए।
    • कम्युनिटी सेंटर और शॉपिंग सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: सामुदायिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए।
    • कुलपति आवास: विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए आधुनिक आवास।

         

       भविष्य की योजनाएं

    • 1200 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम: निर्माण प्रस्तावित।
    • गेस्ट हाउस: 40 सिंगल कमरे, 10 वीआईपी कमरे और 20 डोरमेटरी बेड।
    • आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: खेल गतिविधियों के लिए।
    • ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स: ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूलता पर जोर।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित, हरा-भरा और सौर ऊर्जा से सुसज्जित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में इन परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित किया।