बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार, 22 सितंबर 2025 को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के 13 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इन भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जो विश्वविद्यालय को शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।