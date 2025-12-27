10 सर्कुलर रोड: राबड़ी आवास में कई तहखाने; JDU ने जताई आशंका? गमले-टोंटी पर भी सवाल

ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने पर ठंड भी राजनीत‍ि गरमाई हुई है। जदयू ने आरोप लगा दिया है कि आवास खाली कराए जाने के बाद उसकी खोदाई सरकार कराए। जदयू ने सख्‍त तेवर अपनाते हुए रात के अंधेरे में गमले ले जाने पर भी तंज कसा है। मीडिया को दि‍ए बयान में जदयू के मुख्‍य प्रवक्‍ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि वे लोग शौचालय की टोंटी भी ले जा सकते हैं।

पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को सेंट्रल पूल के 10 नंबर सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। 25 नवंबर को ही इसे खाली करने संबंधी नोटिस भेजी गई थी। क‍िसकी अनुमत‍ि से ले जा रहे पौधे 25 दिसंबर की देर रात आवास से पिकअप पर गमले ले जाने की तस्‍वीरें सामने आई थीं। बताया जा रहा है कि इन्‍हें हार्डिंग रोड की जगह तेजस्‍वी के आवास और कुछ सामान गोशाला में रखा जा रहा है।

अब जदयू प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने कहा है कि मकान खाली करने की प्रक्र‍िया का भी राजनीत‍िकरण किया जा रहा है। खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के सरकारी साजोसामान में यदि कोई क्षत‍ि होती है तो यह अनैत‍िक है।

लालू प्रसाद के पास पटना में आवास की कमी नहीं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास संपत्‍त‍ियों की शृंखला है। आवास की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उद्यान विभाग द्वारा दिए गए गमले और पौधे कैसे ले जा रहे हैं।

उन्‍होंने सवाल उठाया है कि तेजस्‍वी यादव विदेश में हैं। लालू प्रसाद ऑपरेशन के बाद दिल्‍ली में हैं। यहां परिवार का कोई सदस्‍य नहीं है तो फिर क‍िसकी अनुमत‍ि से रात के अंधेरे में पौधे और गमले तक ले जाए गए हैं।