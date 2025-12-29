10 सर्कुलर रोड की टोंटी के लिए JDU बेचैन, आखिर क्यों सता रही आशंका, BJP को दाल में दिखा काला
डिजिटल डेस्क, पटना। 10 सर्कुलर रोड खाली कराने की नोटिस के बाद उसे रात के अंधेरे में खाली करने पर सियासत थमता नहीं दिख रहा है। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं।
भाजपा ने भी प्रश्न पूछा है। यहां तक कह दिया है कि रात के अंधेरे में खाली करने का मतलब दाल में कुछ काला जरूर है।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है।
शौचालय का कमोड भी सही सलामत सौंपें
कहा है कि पटना में बड़ा भूभाग और मकान होने के बावजूद राबड़ी देवी का परिवार 2006 से उस आवास में रहता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
ऐसे में विभाग ने उस आवास में जो भी फर्नीचर व अन्य सुविधाएं दी हैं, उन्हें सुरक्षित सुपुर्द किया जाए। यह राबड़ी देवी की जिम्मेदारी बनती है।
इनमें पंखे, टोंटी, गीजर, एसी और यहां तक कि शौचालाय के कमोड और पर्दे तक की विधिवत सुपुर्दगी लेने का अनुरोध प्रवक्ता ने विभाग से किया है।
उन्होंने यह भी कहा है कि आखिर किसकी अनुमति से रात के समय बंगला खाली कराया गया। लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव तो हैं नहीं। राबड़ी देवी भी नहीं हैं।
ऐसे में रात के समय कैसे आवासीय परिसर में पिकअप वैन प्रवेश कर गया। उन्होंने आवासीय परिसर से गमले और पौधे ले जाने पर भी सवाल उठाए हैं।
रात में आवास खाली करने से शंका
बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि रात में आवास खाली करना संकेत देता है कि दाल में कुछ काला है। आखिर रात में ऐसा क्यों किया गया।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो व्यक्ति वर्षों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहा, उसे यदि उजाले से डर लग रहा है तो जनता के मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। रात का अंधेरा, चुप्पी और जल्दबाजी, लोकतांत्रिक आचरण के विपरीत हैं।
