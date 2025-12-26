बालू ट्रकों की मनमानी से गोविंदपुर पथ पर रोजाना भयावह जाम, सड़क की बदहाली पर प्रशासन मौन

संवाद सूत्र , अकबरपुर (नवादा)। अकबरपुर प्रखंड के बरेव गांव के पास गोविंदपुर पथ इन दिनों गंभीर जाम की समस्या से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से लेकर देर शाम तक इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें आम बात हो गई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बरेव से नेमदारगंज की ओर जाते समय सड़क पर दो से तीन खतरनाक टर्निंग प्वाइंट है, जहां सड़क अत्यंत संकीर्ण है। इसी संकीर्ण मार्ग पर सड़क किनारे बनी नालियां भी जगह-जगह टूट चुकी हैं, जिनका गंदा पानी बहकर सीधे सड़क पर आ रहा है, जिससे फिसलन और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

समस्या यहीं खत्म नहीं होती। लेघा गांव के पास बालू घाट होने के कारण रोजाना दर्जनों भारी ट्रक और हाइवा वाहन बालू लोड कर इसी रास्ते से गुजरते हैं। बालू लदे ट्रक चालक करते हैं मनमानी ग्रामीणों का कहना है कि बालू लाने वाली गाड़ियों के लिए जाने का रास्ता यही है, जबकि लौटने के लिए उन्हें अकबरपुर होते हुए वैकल्पिक मार्ग से जाना चाहिए। बावजूद इसके, बालू लदे ट्रक चालक मनमानी करते हुए इसी संकीर्ण सड़क से वापसी करते हैं, जिससे जाम की स्थिति और भयावह हो जाती है।

ग्रामीणों में आक्रोश है कि वर्षों से इस सड़क की बदहाली पर न तो वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही विधायक या सांसद ने कोई ठोस पहल की। नतीजा यह है कि सड़क रखरखाव के अभाव में आज यह मार्ग लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है।