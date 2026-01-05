बिना लाइट के टोटो बना जानलेवा... बाइक से टक्कर में एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, रजौली(नवादा)।रजौली बाइपास स्थित एनएच-20 के सर्विस लेन में तरवन्ना मोड़ के पास रविवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर बिना लाइट और गलत दिशा में चल रहे टोटो की खतरनाक तस्वीर सामने रख दी है। टोटो और बाइक की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में बाइक पर सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे में बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती कराया गया। अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. श्यामनंदन प्रसाद ने बताया कि घायलों की पहचान घसियाडीह गांव निवासी अजय दास के पुत्र सुदामा कुमार, रजौली निवासी कुलेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र सौरभ कुमार, जोगियामारन गांव निवासी बिनोद प्रसाद के पुत्र कृष्णा कुमार और मोहनरियातरी गांव निवासी चंदेश्वर यादव के पुत्र मन्नू कुमार के रूप में हुई है।

डॉक्टर के अनुसार सुदामा कुमार के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पावापुरी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

दो की हालत चिंताजनक अन्य तीन घायलों का प्राथमिक इलाज रविवार रात में किया गया था। लेकिन सोमवार सुबह मन्नू कुमार और कृष्णा कुमार की हालत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद डॉ. अभिप्राय चौधरी ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कैसे हुआ हादसा अस्पताल में मौजूद परिजनों ने बताया कि रविवार रात चारों युवक होंडा शाइन बाइक (बीआर-27यू-7061) से सर्विस लेन के रास्ते रजौली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से गलत दिशा में आ रही एक बिना लाइट की अनियंत्रित टोटो ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर घटनास्थल पर दौड़े। हादसे के बाद टोटो चालक मौके से फरार हो गया।

बिना लाइट टोटो बन रहा मौत का कारण स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना लाइट और नियमों की अनदेखी कर चल रहे टोटो के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीते दो दिनों में इसी तरह की घटनाओं में दो लोगों की जान जा चुकी है।