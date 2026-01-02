Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना से ककोलत तक की यात्रा अब हुई आसान, शुरू की गई बस सेवा; मंत्री श्रवण कुमार ने दिखाई हरी झंडी

    By Manmohan Krishna Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    राजधानी पटना से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत तक की यात्रा अब आसान हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पर्यटकों के लिए नई बस सेवा शुरू की है। मंत्री ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना से ककोलत के लिए मंत्री श्रवण कुमार ने शुरू की बस सेवा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, नवादा। राजधानी पटना से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत तक का सफर अब सरल हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने पर्यटकों के लिए नई बस सेवा शुरू की है।

    यह सेवा साल के पहले दिन पर्यटकों को एक उपहार के रूप में मिली। राज्य सरकार के पथ एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस बस सेवा का शुभारम्भ करते हुए हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित बीएसआरटीसी के बिहार डिपो पर किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ककोलत, को बिहार के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

    गर्मियों में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है, लेकिन पहले यातायात के साधनों की कमी थी। अब पटना से सीधे ककोलत के लिए बस सेवा उपलब्ध होगी। नवादा प्रतिष्ठान अधीक्षक राम नारायण दूबे ने बताया कि फिलहाल 40 यात्रियों की क्षमता वाली बस उपलब्ध कराई गई है।

    पर्यटकों की मांग के अनुसार इसमें वृद्धि की जाएगी। बस सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में गोविंदपुर की विधायक बिनीता मेहता, जदयू जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, महामंत्री अरविन्द कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।