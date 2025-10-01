Bihar Final Voter List: नवादा में Gen Z वोटर बनाएंगे नई सरकार, अंतिम मतदाता सूची में बढ़ी संख्या

नवादा जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है जिसके अनुसार कुल 1716289 मतदाता हैं। इसमें 898253 पुरुष और 817931 महिला मतदाता शामिल हैं साथ ही 105 अन्य मतदाता भी हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 30491 मतदाताओं की वृद्धि हुई है और 371 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। युवा मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

संवाद सहयोगी, नवादा। भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 में नवादा जिले के 17,16,289 मतदाताओं की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इसमें 8,98,253 पुरुष और 8,17,931 महिला मतदाताओं का नाम दर्ज है, जबकि 105 लोग अन्य (थर्ड जेंडर) के रूप में नामित किए गए है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे बिहार में इस वर्ष 25 जून से शुरु हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत निर्धारित तिथि 30 सितम्बर, मंगलवार को नवादा जिला की मतदाता सूची का अंतिम तौर पर प्रकाशन हुआ। पूरे 98 दिन तक चले इस विशेष कार्यक्रम में दो चरणों की प्रक्रिया पूरी करके मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इसके पूर्व एक अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय जिले में 16,85,798 मतदाता नामित हुए थे, जबकि अंतिम तौर पर प्रकाशित मतदाता सूची में वोटरों की संख्या में 30,491 की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए 1200 मतदाताओं के मानक आधार पर 371 नए मतदान केन्द्रों का सृजन किया गया है। जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2169 हो गई है। नवयुवक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी जिला निर्वाचन के आंकड़ों में एक जनवरी 2025 को दर्ज मतदाताओं की तुलना में 30 सितम्बर को अंतिम तौर पर प्रकाशित मतदाता सूची में नवयुवकों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। जिले में 18-19 वर्ष की आयुवर्ग वाले मतदाताओं की संख्या में 10352 की वृद्धि हुई है, जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु के बूढ़े-बुजुर्गों के 10493 नाम हटाए गए हैं।

अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, नवादा में कुल 17,16,289 मतदाता हैं, जिनमें 3,64,050 युवा वोटर हैं, जिनकी उम्र 18-30 वर्ष है। ये युवा आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के दौरान जिला निर्वाचन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की करीब 10 बैठकें हुई। मंगलवार को जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ पुनः बैठक की और सभी को अंतिम मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध करा दी गई।